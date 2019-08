Sam Bennett je takole dobil ciljni šprint 3. etape letošnje Vuelte. Foto: EPA

Etapa, na kateri bodo kolesarji premagali le 2.618 m višinske razlike, je sicer razgibana, a ima le en kategorizirani vzpon. Puerto de Montserrat ‒ 7,4 km dolg vzpon s povprečnim 6,6-odstotnim naklonom (2. kategorija). Začetna in končna točka etape se sicer redno uvrščata na traso Dirke po Kataloniji.

Trasa iz Vallsa zavije v osrčje Katalonije, ključna točka etape bo zagotovo po 132 km, ko se začne vzpenjanje na edini kategorizirani prelaz. Če bodo ubežniki po uspešno premaganem vzponu ohranili zajetno prednost pred glavnino, jih bo v zadnjih 26 km glavnina težko ujela. Šprinterji se bodo morali za morebitni boj za zmago še toliko bolj zanesti na pomočnike v svojih ekipah, zlasti pri zadnjem vzponu.

Profil 8. etape letošnje Dirke po Španiji. Foto: La Vuelta

Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. M. A. LOPEZ KOL 28:19:13 2. P. ROGLIČ SLO +0:06 3. A. VALVERDE ŠPA 0:16 4. N. QUINTANA KOL 0:27 5. R. MAJKA POL 1:58 6. T. POGAČAR SLO 2:36 7. J. E. CHAVES KOL 2:52 8. G. BENNETT NZL 3:34 9. W. KELDERMAN NIZ 3:36 10. F. ARU ITA isti čas ... 113. L. MEZGEC SLO 1:00:05 120. L. PIBERNIK SLO 1:02:30 153. D. NOVAK SLO 1:17:44

V skupnem seštevku vodi Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), ki ima pred slovenskim asom Primožem Rogličem (Team Jumbo Visma) 6 sekund naskoka. Še deset sekund več ima prednosti pred tretjeuvrščenim Špancem Alejandrom Valverdejem (+0:16), zmagovalcem včerajšnje etape. Na odličnem 6. mestu je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki za Lopezom zaostaja za 2:36.

V seštevku za zeleno majico vodi Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar), ki je zbral 50 točk, dve točki manj ima Roglič, na tretjem mestu je s 45 točkami Irec Sam Bennett (Bora Hansgrohe), zmagovalec 3. etape od Ibija do Alicanteja. Na današnji etapi je tudi leteči šprint, in sicer po 112 km v Sant Joanu de Vilatorradi.

Etapa se bo začela ob 13.12, končala pa se bo predvidoma okoli 17.30.