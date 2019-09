Profil ciljnega vzpona na Los Machucos. Foto: Vuelta

Že predigra na 166 kilometrov dolgi etapi od Bilbaa do Los Machucosa bo zanimiva, toda vzponi na Alto de la Escrita (5,4 km; povprečen naklon 4,6 %), Alto de Ubal (6,9 km; 6,9 %), Collado del Asón (12,8 km; 3,9%), Puerto de Alisas (8,6 km; 5,8 %), Puerto de Fuente las Varas (5,8 km; 5.1 %) in Puerto de la Cruz de Usaño (2,9 km; 4,7%) bodo le ogrevanje pred velikim finalom.

Počitka praktično ne bo, saj gre proga skozi celotno etapo po ozkih cesticah nenehno gor-dol. Osem kilometrov po spustu s predzadnjega vzpona dneva, bodo kolesarji trčili ob zid. "Rampas inhumanas", kot Španci pravijo vzponu na Los Machucos, je bil na Vuelti prvič na sporedu leta 2017. Na kravji poti je takrat slavil ubežnik, Avstrijec Stefan Denifl. Prava drama pa se je dogajala v ozadju, kjer je blestel Alberto Contador (+0:28). Izkazal se je tudi današnji tekmec Primoža Rogliča Miguel Angel Lopez (+1:04), trpel pa je Chris Froome (+1:46), ki je kljub trpljenju obdržal redečo majico.

Vzpon na Los Machucos ni dolg (6,8 km), je pa izjemno strm. "Zabava" se bo začela s 17-odstotnim naklonom v prvem kilometru, ki mu bo sledil kratek spust. Odveč je dodati, da je cesta izjemno ozka in na njej v širino ni prostora za več kot tri kolesarje. Če bo napad zgoden, bo pozicioniranje zelo pomembno.

Drugi kilometer je še bolj brutalen, saj je naklon od 19 do 25-odstoten. Trasa se nadaljuje s spustom, 15-odstotno rampo in novim kratkim spustom, nato pa gre od tretjega kilometra praktično le še navzgor. Odseki imajo tudi 25-odstotni naklon. Približno kilometer pred ciljem bodo morali kolesarji opraviti še z zadnjo rampo (20 %), nato pa sledi spust in kratka ciljna ravnina.

Profil 13. etape. Foto: Vuelta

Vreme bo prizanesljivo, temperatura bo okoli 20 stopinj Celzija. Kaj pa taktika? Moviestar (Valverde, Quintana) in Astana (Lopez) imata zagotovo pripravljen načrt, kdaj in kako napasti Rogliča. Verjetno se bo to zgodilo že ob vznožju Los Machucosa. Morebitni ubežniki iz obeh moštev bodo na zadnjem klancu skušali pomagati svojim kapetanom, čeprav bo šlo na koncu pretežno mož na moža. Roglič do zdaj ni kazal večjih slabosti in bi lahko danes s kakšnim napadom še bolj demoraliziral glavne tekmece in jim poslal dokončno sporočilo, da je letos Vuelta njegova. Tu je seveda tudi Tadej Pogačar, ki bo imel na očeh predvsem Quintano, za katerim zaostaja zgolj pet sekund.

Še pogled na stavnice. Prvi favorit je Lopez (kvota 6,5), sledijo pa Valverde (7,5), Roglič (10), Poels (11) in Quintana (13). Pogačar je na sedmem mestu (19).

Obeta se ena najbolj razburljivih letošnjih kolesarskih etap. V soboto je na sporedu ravninska etapa, v nedeljo in ponedeljek pa spet sledita ciljna vzpona.