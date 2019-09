Profil 16. etape Dirke po Španiji, ki se bo končala v nedeljo. Foto: Vuelta

To bo tudi ena zadnjih priložnosti za napad na vodilnega Primoža Rogliča, saj možnost za spremembo v skupnem seštevku nudita le še četrtkova in sobotna 20., predzadnja etapa letošnje Vuelte.

16. etapa od Pravie do Alto de la Cubilla je dolga 144,4 kilometra. Po začetnih ravninskih kilometrih se bo proga do 50. kilometra rahlo vzpenjala, nato pa sledi prvi vzpon dneva. 9,9 kilometra dolg klanec do Puerta de San Lorenza ima povprečen naklon 8,3 odstotka. Najtežje bo prav ob koncu vzpona, ko bo naklon skoraj 14-odstoten.

Profil več kot 17 kilometrov dolgega ciljnega vzpona. Foto: Vuelta

Po spustu se bodo kolesarji povzpeli na še en klanec prve kategorije. Vzpon na Alto de la Cobertoria ni tako zahteven kot prvi. Dolg je 7,9 kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Ko bodo kolesarji na vrhu, bo do cilja le še 43 kilometrov.

Spust v dolino, še 16 kilometrov rahle poti navkreber in karavana bo pred finalnim klancem dneva. Vzpon na Alto de la Cubillo ni pretirano strm (povprečen naklon 6,2 odstotka), je pa dolg kar 17,2 kilometra. V zadnjih dveh kilometrih bo naklon med osmimi in devetimi odstotki.

Klanec naj bi bil pisan na kožo tistim, ki imajo radi dolge pobege, zato bosta morala biti Roglič in Tadej Pogačar, ki brani skupno tretje mesto, še kako pazljiva in odzivna na vsak skok. To bo ena izmed zadnjih priložnosti za Miguela Angela Lopeza, da se prebije na zmagovalni oder. Za Pogačarjem zaostaja za 17 sekund.

Etapa se bo začela ob 13.30 in končala okoli 17.30.

V torek bo na Dirki po Španiji prost dan. Sreda in petek prinašata ravninski etapi, četrtek pa bo spet gorski s štirimi vzponi prve kategorije, vendar brez cilja na klancu. Veliki finale pred parado šampionov v nedeljo bo v soboto s šestimi kategoriziranimi vzponi.