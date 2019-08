Profil šeste etape. Foto: Vuelta

Ta ne bo tako zahteven kot v sredo, ko so hribolazci in favoriti za skupno zmago prvič pokazali svoje adute. Roglič se je s šestega povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku. 30 sekund za njim je v cilj prišel Pogačar in se zavihtel v deseterico ter oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja. V tej razvrstitvi sicer vodi Miguel Angel Lopez, ki pa bo nosil rdečo majico skupno vodilnega.

199 kilometrov dolga etapa od More de Rubielosa do Artes del Maestrata je ustvarjena za pobege. Povsem na začetku sta klanca druge in tretje kategorije, v samem zaključku pa še dva vzpona tretje kategorije. Ciljni je dolg 7,9 kilometra s povprečnim naklonom 5 odstotkov.

Za pričakovati je, da bodo favoriti za skupno zmago nadzorovali drug drugega in da do napadov na relativno nezahtevnem vzponu ne bo prišlo.

Zmagovalec bo dobil 10 bonifikacijskij sekund, drugi šest in tretji štiri.

Etapa se bo začela ob 12.04 in končala okoli 17.35.