Profil 18. etape. Foto: Vuelta

Nairo Quintana je po včerajšnjem uspešnem pobegu kar naenkrat prvi izzivalec Rogliča, saj za njim zaostaja za 2 minuti in 24 sekund. Kolumbijec na vzponih letošnje Vuelte ni pokazal zavidljive forme, vendar ekipa Movistar z njim in Alejandrom Valverdejem zagotovo načrtuje napad na Primoža Rogliča.

Prva od dveh priložnosti je danes. Kolesarji morajo na 177,5 km dolgi 18. etapi od Colmenara Vieje do Becerril de la Sierre opraviti s štirimi vzponi prve kategorije. Ne gre za pretirano strme klance, saj naklon le redko doseže dvomestne številke, pač pa so vsi zelo dolgi.

Do prvega vzpona dneva vodi 20-kilometrska ravnina. Na "čistini" bo spet grozil veter, ki bi lahko tako kot včeraj razbil glavnino. Tu bo morala biti Rogličeva ekipa Jumbo Visma še posebej previdna.

Ravninska etapa skoraj »usodna« za Rogliča

Prvi klanec je dolg 18,6 kilometra s povprečnim naklonom 4,9 odstotka. Prvih deset kilometrov je položnejših, nato pa se naklon poveča tudi na več kot 10 odstotkov. Najhuje bo prav v zadnjih kilometrih. Kolesarjev nato ne čaka takojšen spust, ampak 7-kilometrska vožnja po planoti.

Po pustu sledi drugi vzpon dneva na Morcuero por Rascafrio, ki ni tako zahteven kot prvi. Vzpenjali se bodo 11,7 kilometra, povprečen naklon pa je 5,1 odstotka. Spet sledi spust in nato tretji klanec dneva, ki je dolg 15,3 kilometra s povprečnim naklonom 5,3 odstotka. Vmes je odsek z 10,1-odstotnim naklonom, ki bi lahko 60 kilometrov pred ciljem sprožil napad, a je le ta malo verjeten.

Izjava Primoza Rogliča

Predvsem vzdržljivost bo zahteval tudi zadnji vzpon, ki se bo začel 40 kilometrov pred ciljem. Ta bo dolg 13,9 kilometra s povprečnim naklonom 4,6 odstotka. Noge bodo tu že pošteno pekle. Še sedem kilometrov kolesarjenje po planoti in 15-kilometrski spust bo karavano pripeljal štiri kilometre od cilja. Za finiš imajo kolesarji "nežen", 3,8-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 2,8 odstotka. Zadnji kilometer pred ciljem gre rahlo navkreber.

Zagotovo bo Jumbo Visma skozi celotno traso veliko previdnejša kot v sredo, ko je Roglič ostal praktično sam. Kdaj in kje bo napadel Movistar s Quintano in Valverdejem? Imata Kolumbijec in Španec v nogah še kaj dinamita? To je ena zadnjih priložnosti tudi za Miguela Angela Lopeza, da prehiti Tadeja Pogačarja in pride bližje zmagovalnemu odru. Na svoj račun bi lahko spet prišel Pogačar, ki meri na hat-trick etapnih zmag na svojem prvem grand touru. Težko bo priti do večje razlike, saj zadnjemu kategoriziranemu vzponu sledita vožnja po planoti in spust, kjer bo še kako pomembna vloga pomočnikov.

Etapa se bo začela ob 12.40 in končala okoli 17.30.

V petek je na sporedu ravninska etapa, v soboto pa veliki finale s šestimi kategoriziranimi vzponi, ki pa niso tako peklenski kot v prvem in drugem tednu dirke.