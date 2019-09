Profil 19. etape. Foto: Vuelta

Današnja 165,2 kilometra dolga etapa od Avile do Toleda ne skriva veliko pasti in veliko presenečenje bi bilo, če bi prišlo do premikov pri vrhu skupne razvrstitve.

Prav na začetku etape čaka kolesarje vzpon na Alto de la Paramero, ki je dolg 12,9 kilometra, a s povprečnim naklonom 2,6 odstotka. Nato se trasa spusti in je praktično do samega konca ravninska. Zanimivih bo predvsem zadnjih nekaj kilometrov, ko se proga nekoliko dvigne in je idealna za napad pred zaključkom na granitnih kockah.

Etapa se bo začela ob 13.34 in končala okoli 17.30.

V soboto sledi veliki finale – etapa s šestimi kategoriziranimi vzponi, od tega dvema prve kategorije in ciljni vzpon, ki je tretje kategorije.