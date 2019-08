Primož Roglič je na Giro prišel s popotnico izjemnih pomladnih rezultatov, nato pa pravzaprav ni več dirkal. Spočil se je in čas namenil tudi družini, saj je dobil prvega otroka. Ni dvoma, da se bo poskušal na Dirki po Španiji vključiti v boj za končno zmago, največji konkurent pa naj bi bil Miguel Angel Lopez. Foto: EPA

Jagodni izbor pomočnikov

Z ekipnim kronometrom se popoldne pri solinah Torrevieje začenja 74. Dirka po Španiji. Konkurenca bo precej šibkejša kot minula leta. Simon Yates ne bo branil zmage, dirka pa bo precej odprta. Prvi favorit za končno zmago je Primož Roglič, največji konkurent pa Miguel Angel Lopez. Zasavski orel od tretjega mesta na Dirki po Italiji (z izjemo državnega prvenstva) ni dirkal. Pripravljal se je doma in v Sierra Nevadi. Njegova forma je neznanka, jasno pa je, da gre po skupno zmago. Če je imel na Giru slabo ekipo in je bil v gorskih etapah večinoma osamljen, ima tokrat jagodni izbor pomočnikov. Za Jumbo-Vismo bodo dirkali tretji iz letošnjega Toura Steven Kruijswijk, pa George Bennett, Robert Gesink, Tony Martin ...

Majica vodilnega pomeni številne obveznosti

Današnji ekipni kronometer bo dolg 13,4 kilometra in je popolnoma ravninski. Jumbo-Visma je na stavnicah globoko favorizirana. Vprašanje je le, ali bo Roglič želel obleči rdečo majico ali pa bo čast, da prvi prečka ciljno črto, prepustil komu od moštvenih kolegov. Spomin na letošnji Giro, ko je v uvodnih etapah nosil majico vodilnega in trošil moči za medijske obveznosti, je še zelo živ. Priložnosti za dokazovanje bo še zelo veliko. V programu je devet gorskih etap, zelo pomemben dan bo že 27. avgust, ko bo cilj 170 km dolge pete etape 1.950 metrov visoki Alto de Javalambre. Eksplozivne etape so zaščitni znak Vuelte in zagotovilo za razburljivo dogajanje, v katerega bodo letos še kako vpeti Slovenci.

Pogačar v boju za belo majico

Poleg Rogliča bo na gorskih etapah zanimivo spremljati Tadeja Pogačarja, ki že dobiva prvo priložnost na Grand Tourih. Aprila nam je dejal, da bo Vuelta bržkone njegova prva tritedenska dirka, a takrat si ni mislil, da bo priložnost dobil že letos. "Vuelta je najprimernejša za takšnega kolesarja, kot sem jaz, saj je na njej veliko vzponov," je povedal kolesar ekipe UAE Emirates, katere kapetan bo Fabio Aru. Pogačar naj bi se boril predvsem za belo majico najboljšega mladega kolesarja. Od Slovencev bodo dirkali še Luka Mezgec (doživlja šprintersko renesanso, letos je na Poljskem dvakrat ugnal šprintersko elito) in člana Bahrain Meride državni prvak Domen Novak in Luka Pibernik.