Primož Roglič in nekdanji zmagovalec Toura Oscar Pereiro. Foto: EPA

Strokovnjaki so pred kronometrom napovedovali Rogličevo zmago, slovenski as pa je upravičil vlogo favorita in v velikem slogu prvič dobil etapo na španskem krogu, s čimer je postal prvi Slovenec z etapnimi zmagami na vseh treh grand tourih. Zasavec je konkurenco na 36,2 km dolgi vožnji na čas prehitel za 25 sekund, njegovi glavni tekmeci za skupno zmago pa so zaostali še precej več.

Od prve peterice se mu je najbolj približal najmlajši udeleženec Vuelte, veliki slovenski up, Tadej Pogačar, ki je s slabo minuto in pol zaostanka zasedel 11. mesto. V skupni razvrstitvi je Roglič zdaj 1:52 pred svetovnim prvakom Alejandrom Valverdejem, ki je prevzel mesto prve violine Movistarja, potem ko je dozdajšnji nosilec rdeče majice Nairo Quintana na kronometru za Rogličem zaostal več kot tri minute. Rojaka je v skupnem seštevku prehitel tudi kapetan Astane Miguel Angel Lopez, ki za prvim možem Jumbo Visme zaostaja 2:11.

Na potezi so ubežniki

Na 11., 180 kilometrov dolgi etapi karavana kolesari tako po španskem kot francoskem delu Baskije. Na poti kolesarje čakajo trije kategorizirani vzponi, dva tretje in eden druge kategorije. Zadnji Col d'Osquich ima bogato zgodovino. Ta klanec so leta 1910 prevozili na Dirki po Franciji, ko je Tour prvič zavil v visoke gore.

Etapa predstavlja lepo priložnost za uspešne pobege, v skupnem seštevku pa naj ne bi ne današnja ne četrtkova etapa smeli spremeniti vrstnega reda. V petek nato sledi izjemno zahtevna preizkušnja s t. i. "rampas inhumanas" (nečloveškimi rampami, op. a.), kot so Španci poimenovali zadnji ciljni klanec ekstra kategorije, ko bo brez dvoma tarča napadov tudi Rogličeva rdeča majica.

Profil 11. etape Dirke po Španiji. Foto: La Vuelta