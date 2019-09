Primož Roglič je na Giru dobil tri kronometre. Foto: Twitter/@JumboVismaRoad

Letošnji Tour in Vuelta imata podoben odnos do vožnje na čas, na obeh dirkah sta na sporedu po en ekipni in posamični kronometer, oba posamična sta v Pauju. Na Touru je bil kronometer dolg le 27 kilometrov, današnja preizkušnja znaša 36 kilometrov.

Prvi kolesar se bo na progo podal ob 13.41, etapa naj bi se končala okrog 17.30, ko bo tudi jasno, ali se bo Primož Roglič odel v rdeče.

Štartni čas izbranih kolesarjev 13:41 Lennard Hofstede

13:47 Tony Martin

13:56 Vasil Kirjenka

14:06 Domen Novak

14:31 Luka Mezgec

14:32 Luka Pibernik

16:37 Tadej Pogačar

16:39 Alejandro Valverde

16:41 Miguel Angel Lopez

16:43 Primož Roglič

16:45 Nairo Quintana

Gneča v boju za rdečo majico

Zasavec ima v skupnem seštevku le šest sekund zaostanka za Nairom Quintano, blizu sta tudi Miguel Angel Lopez (11 sekund za Rogličem) in Alejandro Valverde (14). Peti v skupnem seštevku je slovenski prvak v vožnji na čas Tadej Pogačar (1:36 za Rogličem).

Profil kronometra. Foto: MMC RTV SLO

Lopez je na Giru zaostal skoraj štiri minute

Koliko lahko pridobi Roglič? Strokovnjaki pravijo okrog minute in pol. Na letošnjem Giru je bil en podoben kronometer skoraj enake dolžine (35 kilometrov), ki pa je bil malce bolj strm (danes sta na sporedu dva malce bolj konkretna klanca). Takrat je Roglič prvega zasledovalca Victorja Campenaertsa premagal za 11 sekund, precej bolj občutno prednost pa si je nabral v primerjavi s konkurenti za končno zmago. Vincenzo Nibali je zaostal 1:05, Lopez pa denimo kar tri minute in 45 sekund.

98 kolesarjev s trojčkom zmag

Če bi Roglič dobil etapo, bi postal 99. kolesar, ki bi se lahko pohvalil, da je na vsaki od treh najtežjih dirk dobil po eno etapo. Na Giru je v letih 2016 in 2019 dobil tri vožnje na čas, na Touru pa v letih 2017 in 2018 kraljevski gorski etapi.

Prvi favorit na stavnicah

Stavnice so na njegovi strani, saj za današnjo zmago ponujajo skromno kvoto 1,4. Drugi favorit je Vasil Kirjenka (8,0). Roglič še vedno ostaja prvi favorit za končno zmago (1,53), sledijo Lopez (5,0), Quintana (6,0), Valverde (13) in Pogačar (15).