V Sloveniji je že dolgo veljal za največji mladi biser, svetovna kolesarska srenja ga je kovala v zvezde, nobena napoved La Vuelte 2019 ni minila brez njegove omembe, a vseeno je z izidi šokiral poznavalca in navdušil navijače, še zdaleč ne samo slovenskih. Foto: EPA

Primož Roglič je bil nesporno najmočnejši kolesar La Vuelte 2019, o tem si je kolesarska karavana enotna. Za zasavskega orla se je pričakovalo, da bo v drugem poskusu kot prvi kapetan Jumba Visme dobil prvo tritedensko dirko kariere. Zato ne čudi, da so bili zlasti novinarji, nekdanji vrhunski kolesarji in v ekipah svetovne serije najbolj očarani nad drugim Slovencem. Pravo razodetje, če ne kar prva zgodba 74. Dirke po Španiji, je Tadej Pogačar.

Pri sebi se je že davno prej odločil, da bo šel na Vuelto. Tega mu ni bilo potrebno reči, a ne bi čakal še eno leto na krstni nastop na tritedenski dirki. Oče Mirko Pogačar

Najraje govorili in spraševali o mladem Slovencu

Ob cestah, med avtobusi in ciljnih prostorih so se ljudje iz kolesarskega sveta daleč najraje pogovarjali o slovenskem biseru. Pogakar za špansko govoreče, Pogi za preostale ali pa tudi samo Pog. A televizijci so se bolj ali manj potrudili in se naučili pravilne izgovorjave za tujce zapletenega imena. Vsi prisotni so se zavedali, da se bodo lahko pohvalili: Bili smo zraven, ko je Pogačar pri 20 letih postal del svetovne kolesarske elite.

Osupnil tudi šefa Movistarja, ki je zmagoval z Indurainom

"Ogromno pove, da je legendarni glavni menedžer ekipe Movistar Eusebio Unzue, ki je vodil že Miguela Induraina, po sobotni etapni zmagi prišel do nas in nam čestital za uspeh. Rekel nam je, dobro pazite nanj, ker kaj takega nisem videl že zadnjih 20 let," je pred šampionsko nedeljsko parado povedal Andrej Hauptman, pomočnik športnega direktorja UAE Emirates, katerega član je in bo Pogačar vsaj do leta 2023 .

Objem s starši. Solze veselja in ponosa za Pogačarjeve. Mama Metka sredi etape rekla, da je Tadeju prinesla dež. Veliki dan za družino iz Klanca pri Komendi.

Na cilju je @TamauPogi rekel: "Videl sem jih že par sto metrov prej." Dodatna moč med napadom na zmago. #LaVuelta19 pic.twitter.com/zhqzJ4cqTg — Toni Gruden (@duledoz) 14. september 2019

Presežkov je v soboto in nedeljo resnično zmanjkovalo. Dejstva so bila neizprosna: tri etapne zmage na najtežjih gorskih etapah letošnje Dirke po Španiji, bela majica za najboljšega mladega kolesarja in skupno tretje mesto. Ob tem je bil drugi v točkovnem seštevku za zeleno majico in četrti za pikčastomajico najboljšega hribolazca.

Vrhunec na dirki, ki jo je izsill z zmagami

V debitantski sezoni med elito si je fant s Klanca pri Komendi nabral osem (!) zmag. Začelo se je 21. februarja na 2. etapi Dirke po Algarvi na Portugalskem, ki jo je nato tudi osvojil. Zatem je maja izpolnil osrednji cilj sezone - zmago na Dirki po Kaliforniji. V okviru maratona Franje je postal še državni prvak v kronometru in zdaj je prišla Vuelta, kjer po prvotnem načrtu sploh ne bi smel biti oz. jo po popravljenem programu niti ni bilo treba odpeljati do konca.

Res je čudežni deček. Ne vem, mogoče celo res rečemo, da je kolesarski Luka Dončić ali je to neprimerno? Zagotovo je fenomen. Prvi Tadejev trener Miha Koncilija.

"Pri sebi se je že davno prej odločil, da bo šel na Vuelto. Tega mu ni bilo potrebno reči, a ne bi čakal še eno leto na krstni nastop na tritedenski dirki. Po zmagi v Kaliforniji so se pogovorili, mu spremenili program in se je pripravljal samo še na Španijo," je potrdil oče Mirko Pogačar, ki je s celotno družino priletel ravno za sina ključno sobotno, 21., etapo. Najprej so tretjega od štirih otrok družine iz Klanca pri Komendi pozdravili na ravninskem delu pred začetkom vzpona na Pena Negro, kjer je nato izvedel odločilni napad, nato pa še na ciljnem vzponu na Plataformo de Gredos.

Po stopinjah Egana Bernala

"Osvojil je Tour l'Avenir, Kalifornijo. Res stopa po stopinjah Egana Bernala, a vse to je osvojil skoraj leto mlajši. Marsikdo pravi, da je še bolj talentiran kot Kolumbijec, pa vidimo, kako je izjemen, da je zdaj pri 22 letih že osvojil Dirko po Franciji," se oče zaveda najvišjega dometa Tadeja. A po drugi stran so tudi družinski člani nejeverno zrli v zadnje metre in odštevali sekunde, ki so bile potrebne, da se je Tamau Pogi prebil do bele majice in odra.

"Res je čudežni deček. Ne vem, mogoče celo res rečemo, da je kolesarski Luka Dončić ali je to neprimerno? Zagotovo je fenomen. On že vsa leta prehiteva vsa predvidevanja. Če ga primerjamo z Eganom Bernalom, je Tadej bil v Španiji v prednosti, ker je bil sproščen in neobremenjen, saj je imel proste roke in to pri 20 letih," je navdušen nad razvojem Pogačarja njegov prvi trener Miha Koncilija.

Kaj je povedal Tadej Pogačar na cilju v Madridu? O občutkih po koncu Vuelte?

Trenutno ne znam opisati vseh občutkov. Počutim se res odlično, super mesec. Konec Vuelte je bil res odličen. Želim ostati isti fant s Klanca, a zgleda, da ne bo tako. Še vedno mislim naprej. Res sem čedalje močnejši na klancih, a se bo potrebno izboljšati na nekaterih področjih. A za zdaj nimam skrbi.



O slovenskem zmagoslavju po treh tednih.

Mislim, da bo težko ponoviti letošnjo Vuelto in dva Slovenca na zmagovalnem odru, ker nikoli ne veš, kaj se zgodi v treh tednih. Trije tedni so bili zame popolni. Nič ni bilo slabega, res eden najboljših mesecev življenja. Sem kar izčrpan, glava je najbolj izmučena.



Kaj je sanjal pred Dirko po Španiji?

Preden sem šel na to Vuelto, nisem nič sanjal o njej. Ko sem bil mlajši, sem sanjal o vseh največjih Grand Tourih in največjih dirkah, da bi sploh samo dirkal na njih in ne zmagoval.



O zaključku v Madridu.

Res vesel, da sem priše do Madrida z belo majico in na skupno 3. mestu, tako da res ne bi mogel nič kaj izboljšati zadnjega meseca. Ko pogledaš in vidiš toliko ljudi ter toliko slovenskih zastav, je res nepopisljiv občutek.



O branju in spanju med Vuelto.

Res sem med dirko bral Botra, a je bilo malo preveč vsega in sem zaenkrat zaključil. Prav dobro sem spal, pravzaprav ves čas dirke. Na cestah Madrida je bilo vzdušje enkratno.

Ko sem bil mlajši, sem sanjal o vseh največjih Grand Tourih in največjih dirkah, da bi sploh samo dirkal na njih. Tadej Pogačar o sanjskih Grand Tourih.

Prek brata nogomet zamenjal za kolesarstvo

Kolesarski klub Rog Ljubljana je z izvajanjem testiranj po osnovnih šolah pritegnil ta velikega Pogija Tilna in trener Koncilija je uspel nagovoriti njega in starše, da vključijo v trening tudi dve leti mlajšega Tadeja, ki mu je bilo tedaj 10 let. Takrat je tamau Pogi treniral še nogomet, a je izredno hitro vzljubil trening kolesarstva, testiranja pa potrdila izredno nadarjenost. Koncilija je v različnih obdobjih skupaj kar 5 let bdel nad treningom Tadeja Pogačarja.

Kdaj se tudi utrudi, a nato čez dva dni zmaga

"V bistvu nima šibkih točk. Edino vzdržljivost, kar se pridobi z leti in izkušnje s tekmovanjem na tritedenskih dirkah," ocenjuje Koncilija, ki malce zmanjšuje skorajda že mit, da je največja Pogačarjeva fizična vrlina, da se nikoli ne utrudi oz. da se izredno hitro regenerira: "Seveda se tudi Tadej utrudi, kar se je videlo na 18. etapi, ko je izgubil nekaj malega, a je hkrati tudi res, da je nepopustljiv borec. A dva dni kasneje lahko že zmaga."

Zrel, zbran, nepopustljiv, osredotočen

Zelo podobno razmišlja tudi sedanji Pogačarjev trener Hauptman, ki nad njem pri UAE Emirates bdi v dvojni vlogi, saj je hkrati tudi slovenski selektor. "Skoraj nima slabih lastnosti. Zrel je na vseh področjih, tako fizično kot psihično. Najmočnejši je na najtežjih preizkušnjah, v najbolj kritičnih trenutkih ostane zbran. Nepopustljiv. Osredotočen na dirko do zadnjega metra," adute zdaj že prvega moža zalivskega moštva našteva bronasti iz SP-ja iz Lizbone 2001.

"Za Tadeja ni bilo kritičnega dne. Tudi tistih nekaj dni, ko je izgubil nekaj deset sekund proti najboljšim, je dobro šel in ni izgubljal občutno. Vedno je bil v stiku z najboljšimi. Taktično se je odpeljal izredno zrelo. Nikoli ni obupal, tudi, ko je po sredini gorski etapi zdrsnil na 5. mesto. Osredotočen je bil na preobrat in preboj na zmagovalni oder, kar mu je tudi uspelo," je Hauptman povzel Pogačarjev debi na tritedenskih dirkah in ob tem potrdil, da bo velik adut na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Yorkshiru.

Zrel je na vseh področjih, tako fizično kot psihično. Najmočnejši je na najtežjih preizkušnjah, v najbolj kritičnih trenutkih ostane zbran. Nepopustljiv. Osredotočen na dirko do zadnjega metra, Andrej Hauptman, član UAE Emirates in slovenski selektor.

Mejnik ekipe, ki gradi na Pogačarju

UAE Emirates so s Pogačarjem prišli do prvih stopničk Grand Tourov, od kar so se iz Italije kot Lampre preselili in prelevili v mednarodno ekipo, ki jo plačujejo arabski šejki. Moštvena prihodnost in načrti pa so tesno povezani s slovenskim biserom. Pri emiratih ni sporna finančna plat, temveč se zavedajo, da morajo organsko zrasti in se razviti, če želijo resnično biti konkurenčni najboljšim ekipam kot je v zadnjem desetletju bil Sky, zdaj Ineos in kot se je letos predstavila Jumbo Visma.

Zalivska ekipa za Grand Toure se že gradi okoli gorenjskega volka (sam si je izbral omenjeno žival za podpisane kartice, ki jih je delil navijačem pred moštvenim avtobusom). Odhaja dosedanji prvi adut za etapne dirke Irec Dan Martin. V prihodnji sezoni bodo novinci pri UAE-ju Američan Joe Dombrowski (EF1) in Davide Formolo (Bora), oba dobra hribolazca. Prekaljeni Argentinec Max Richeze kot lead-out za šprinterja Fernanda Gavirio. Predvsem pa emirati nabirajo nove talente: Danec Mikkel Bjerg (specialist za kronometer) in Američan Brandon McNulty (hribolazec).

Pogačarjev šef: Talent. Čisti talent. Na Vuelti je Pogačarja vseskozi v avtomobilu vodil generalni menedžer UAE Emirates Joxean Fernandez Matxin. Bask z ostrim očesom za talente, saj je pred prihodom v Zaliv bil glavni skavt zadnja leta najbolj zmagovitega moštva svetovne serije Deceuninck QuickStep.



O Tadeju: Talent. Čisti talent. Tega ne moreš dobiti s treningom ali kupiti v trgovini. Talent zrase iz pravih genov. Bil je talento kot mladinec, kot kolesar do 23 let in zdaj med člani.



Šokanten izid? Nisem presenečen. Če pogledamo njegovo sezono: zmagovalec Algarve, najboljši mladi kolesar Po Baskiji, zmagovalec Kalifornije. Na Itzulii je bil močnejši kot kapetan Dan Martin, a mu je pomagal do 2. mesta. Tudi na domači dirki Po Sloveniji je bil na koncu močnejši, a je bil Diego Ulissi v vodstvu. Spoštuje kapetane in moštvene sotekmovalce.



O prehitevanju načrtov. Pomembno je načrtovanje športne kariere. Ko sem prvič govoril s Tadejem, smo se dogovorili največ 70 tekmovalnih dni. Nato drugo sezono poskusiti z Girom ali Vuelto, tretje leto mogoče štartati na Touru. A po vseh uspehih smo morali prekrižati načrte in na novo premisliti. Zdaj gledamo pri Pogačarju eno leto naprej. Začeli smo z Vuelto in ciljem boja za belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Mogoče je bil res visok cilj, saj je bil znan glavni tekmec - Miguel Angel Lopez. A Tadej je neverjeten kolesar.



20-letni debitant kar kapetan na Grand Touru? Verjamemo v mlade talente. Velikorat gre pri talentih za grobe, še neizdelane športnike, ki pa potrebuje tekmovalne priložnosti, da se izbrusijo. Pred Vuelto sem vedel, da imamo dva kapetana: Fabia Aruja, zmagovalca Dirke po Španiji 2015, in Tadeja, ki je imel res proste roke.



2019. Leto mladcev, ki premagujejo elito. Čisti talent. Tako Remco Evenepoel kot Egan Bernal sta že dolgo predtem veljala za velika kolesarska bisera. Ne vem ali je naključje, da so se pojavili tako blizu skupaj, mogoče pa ne.

Vedno se bo Pogačarja omenjalo s to Vuelto

"Z njim smo pečeni za 10, če ne 15 let, tako da je potrebno ob tem preboju med najboljše, že na debiju Grand Tourov navaditi gledalce. Ko bomo čez leta govorili o velikem Pogačarju in njegovih dosežkih, se bo vedno omenjalo to Vuelto," je Eurosportov specialist za izjave kolesarjev Matt Stephens na štartu zadnje etape v Fuenlabradi poudaril, da si velja resnično dobro zapomniti, na katerih klancih je Tadej Pogačar napovedal osupljivo kariero na največjih dirkah. "Roglič je šampion, a Pog bo še večji," je na kratko dodal Bradley Wiggins, zmagovalec Toura 2012, ki je samo eden izmed nekdanjih šampionov, ki ne skrivajo vzhičenosti nad fantom s Klanca.

Skorajda zaljubljenosti v Pogačarja nista med Vuelto skrivala niti tako različna kolesarska človeka, a hkrati oba avtorja poslušanih podkastov, kot sta razvpiti Johan Bruynell (The Move/La Movida) in Daniel Friebe (The Cycling Podcast/ITV). Tudi na španski televiziji RTVE, ki je snemala in podrobno pokrivala Vuelto, in v španski različici Eurosporta, se je zadnja dva dni več govorilo o 20-letnem kot 29-letnemu Slovencu. Kot je bil osupel Unzue, ki že 40 let vodi daleč najstarejše elitno moštvo na svetu, so se čudili nekdanji španski šampioni. Alberto Contador je povzel: "Se strinjamo, da kaj takega še nismo videli?"