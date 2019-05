Mikel Landa je priznal, da je bil napad na vzponu proti Anterselvi njegova improvizacija. Ali bo ob pričakovanem odhodu tako vodilnega Carapaza kot Baska v druga moštva razpadla tudi enotnost in moč Movistarja, ki ima sicer dirko zdaj pod nadzorom? Foto: EPA

18. etapa 102. dirke po Italiji, v skupni dolžili 222 kilometrov, se je začela na Južnem Tirolskem v Olangu/Valdaori na 1.096 metrih. Za uvod je prišel vzpon za 400 m na Cimabanche (1.530 m), bilo je več poskusov bega, a je glavnina vse polovila, tudi zadnjega tik pod vrhom. Sledi spust skoraj do Jadranskega morja, večinoma po dolini reke Piave. Vmes je na 118 km edini kategorizirani vzpon na Pieve di Alpago (691 m).

Cilj je je na beneški ravnici v mestu Santa Maria di Sala na samo 13 metrih nadmorske višine. Ekipi Groupama-FDJ in Bora-Hansgrohe bosta naredili vse, da pride do šprinta glavnine, kjer bi moštvena vlaka ustvarila tirnice za zmago Arnauda Demarja oz. Pascala Ackermanna.

Komu majica za točke oz. etapne uvrstitve?

Francoz in Nemec sta edina preostala od zvezdniške peterice šprinterjev, ki so začeli Giro, in sta edina kandidata za vijoličasto majico najboljšega po točkah za etapne uvrstitve in vmesne cilje. Demar ima 13 točk prednosti pred Ackermannom, ki potrebuje ob zmagi še pomoč drugih kolesarjev, da se vrinejo med njega in Nemca.

Na začetku karavano čaka še 400 m vzpona, na sredi etape pa tudi gorski cilj 4. kategorije Pive di Alpago, zato pa je trasa v zadnjih 62 km povsem ravninskih. Foto: EPA

Carapazu za rojstni dan "bonifikacija"

Vodilni v skupnem seštevku bodo imeli dan za predah pred velikim finalom: dvema gorskima etapama, pri čemer bo sobotna nova kraljevska, in kronometrom v nedeljo, kjer bo v Areni v Veroni okronan novi kralj Gira.

V sredo je Movistar še utrdil vodstvo rožnatega Richarda Carapaza, medtem ko se je četrtouvrščeni Mikel Landa približal tretjemu Primožu Rogliču na 47 sekund. "Mikel Landa je videl možnost, da pridobi nekaj časa in se mogoče prebije na zmagovalni oder. Na koncu sem tudi jaz lahko pridobil nekaj sekund. Zagotovo najboljše možno rojstnodnevno darilo," se je smejalo Ekvadorcu, ki je v sredo v Antzholzu/Anterselvi praznoval 26. rojstni dan.

Po govoricah na Giru bo Richard Carapaz drugo leto vozil za Ineos, ki kot nekdanji Sky kopiči najboljše in najobetavnejše kolesarje. Žrtev bogatejših klubov je v Italiji najmočnejša ekipa Movistar, ki naj bi ob Carapazu in Landi izgubil tudi Naira Quintano (UAE Team Emirates). Foto: EPA

Landa napadel brez blagoslova

Na biatalonskem stadionu je moral Bask Landa pojasnjevati, da ni šlo za napad na moštvenega kolega, ki mu je zaradi zaostankov na kronometru in razpleta prvih gorskih etap moral predati status kapetana pri španskem moštvu. "Braniti moramo Carapazovo rožnato majico. Res pa je, tudi sam lahko zmagam na Giru," je malce nasprotujoče dejal 29-letni Bask, ki sicer že več dni ponavlja, da je v ospredju zmaga Movistarja in ne uspeh posameznikov.

"V petek in zlasti v soboto bosta težki gorski etapi. Vse se lahko še zgodi, a za zdaj so zeli enotni in osredotočeni," je zatrjeval kapetan, ki pa je kot ničkolikokrat v karieri moral postati superpomočnik. V nadaljevanju je Landa le priznal, da napad ni bil načrtovan, in je improviziral, kar je zdaj razburkalo domišljijo.

Govorice o prestopih in pogodbah rušijo mir

V zadnjih dneh je kolesarska karavana na Giru namreč prepričana, da bo Movistar izgubil tako Carapaza kot Lando, Ekvadorca naj bi odkupil Ineos (nekdanji Sky), Bask pa naj bi pri Bahrain-Meridi nadomestil k Trek-Segafredo odhajajočega Vincenza Nibalija. Prvi italijanski adut za zmago na Giru je skupaj z Rogličem izgubil sedem sekund proti Carapazu in bržkone pripravlja napad v soboto.

102. DIRKA PO ITALIJI

18. etapa, Valdaora-Santa Maria di Sala, 222 km

Skupni vrstni red po 17. etapi: