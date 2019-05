Jan Polanc je v petek s pogumno vožnjo uspel ubraniti skupno vodstvo na Dirki po Italiji, a danes ga čaka nov peklenski dan v gorah. Foto: EPA

Druga sobota na 102. dirki po Italiji prinaša najkrajšo redno etapo, če odštejemo tri kronometre. A 131 km dolga pot od St. Vincenta do Courmayeurja v francosko govoreči pokrajini prinaša gorski spektakel: 5 kategoriziranih vzponov, predzadnji je peklenski vzpon na prelaz San Carlo, po skupno več kot 4 tisoč prekolesarjenih višinskih metrih je cilj pod vznožjem najvišje evropske gore Mont Blanc, pri spodnji postaji gondolske žičnice.

Rogličeva taktika jezi Nibalija

Vse bolj razredčena karavana začenja 14. etapo ob 13.10, na cilju pa bodo najboljši hribolazci nekaj po 17. uri. V vodstvu Gira sta še vedno dva Slovenca: Jan Polanc (UAE Team Emirates) bo brani rožnato majico vodilnega, pri čemer ima 2:25 prednosti pred rojakom Primožem Rogličem (Jumbo-Visma), ki je že od prvega dne pred vsemi favoriti za končno zmago v Veroni. Puščice Vincenza Nibalija (Bahrain-Merida) uperjene proti Rogličevi taktiki močno odmevajo v karavani, a so številni mnenja, da naj Italijan zdaj raje vrti pedala kot jezik. Med prvima favoritoma razlika ostaja nespremenjenih 1:44, a zato so se v prvih dveh gorskih etapah približali nekateri drugi kapetani.

Kjer se prepirata dva, tretji ...

Moštvo Jumbo-Visma po videnem ni sposobno v gorah nadzorovati glavnine in loviti ubežnih skupin, zaradi česar se mora Roglič še bolj držati obrambnega pristopa, pri čemer je tudi Nibali ostajal sam. A svojo računico s serijskimi napadi imata vsekakor v gorah najmočnejši ekipi Astana (Miguel Angel Lopez) in Movistar (Richard Carapaz in Mikel Landa). Tako Kolumbijec kot Bask sta novinarjem zagotovila, da bosta napadala dokler jima bodo noge dopustile.

Zanimivo bo opazovati, koliko moči imata danes petkov zmagovalec Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) in Bauke Mollema (Trek-Segafredo), ki sta se po 13. etapi vrinila med Rogliča in Nibalija. V vodilni deseterici, ki se poteguje za zmagovalni oder in skupno zmago sta z zaslombo svojih ekip še Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) in Pavel Sivakov (Team Ineos).

Žaga, gor in dol. Kratka, eksplozivna etapa, kjer se bo bržkone napadalo od prvih kilometrov dalj in se lahko na koncu ustvarijo kar občutne razlike. Foto: EPA

Prvi vzpon: Verrrayes (1.017 m), 2. kategorije

6,7 km vzpon s povprečno 8,0-odstotnim naklonom za 537 višinskih metrov, maksimalni naklon 13-odstotkov.

Drugi vzpon: Verrogne (1.582 m), 1. kategorije

13,8 km vzpon s povprečno 7,1-odstotnim naklonom za 980 višinskih metrov, maksimalni naklon 13-odstotkov.

Tretji vzpon: Truc d'Arbe (1.256 m), 2. kategorije

8,2 km vzpon s povprečno 7,0-odstotnim naklonom za 577 višinskih metrov, maksimalni naklon 12-odstotkov.

Četrti vzpon: Colle San Carlo (1.951 m), 1. kategorije

10,5 km vzpon s povprečno 9,8-odstotnim naklonom za 1.031 višinskih metrov, maksimalni naklon 15-odstotkov.

Ciljni vzpon: Skyway Mont Blanc (1.293 m), 3. kategorije

8,0 km vzpon s povprečno 3,2-odstotnim naklonom za 257 višinskih metrov, maksimalni naklon 9-odstotkov.

102. DIRKA PO ITALIJI

14. etapa, St. Vincent-Courmayeur, 131 km:

Skupni vrstni red po 13. etapi: