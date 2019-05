Milan Eržen (desno) je izvršni direktor Bahraina Meride. Foto: www.alesfevzer.com

UCI je potrdil, da od leta 2015 skrbno spremlja aktivnosti več Slovencev, med njimi kolesarjev, osebja in vodstva, ki bi naj bi vpleteni v več različnih preiskav, tudi med tiste, ki so se začele pred afero Aderlass, ki je vzplamtela med letošnjim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Avstriji.

Po poročanju italijanskega časopisa Corriere della Sera je Eržen "dominus" slovenskega kolesarstva. Cyclingnews je od ekipe Bahrain-Merida dobil komentar, da so vse obtožbe in vpletenost v afero Aderlass neresnične in brez osnove.

Eržen naj še ne bi prejel nobenega obvestila s strani UCI-ja, cyclingnews pa med drugim piše, da je Novomeščan eden najbolj zaslužnih, da je šejk Salman bin Hamad al Khalifa pristal na ustanovitev ekipe, ob tem pa mu je Eržen pomagal pri treningu za tekmovanja ironman. Ob tem je Eržen tekmovanje za ironman lani prvič pripeljal tudi v Slovenijo.

Cyclingnews še navaja, da je Eržen v času, ko je Bahrain-Merida nastajal, večkrat spremenil svoj službeni naziv. Ima najnižjo UCI-jevo licenco, a je de facto vodja Bahrain-Meride. V resnici je Eržen izvršni direktor.

Eržen dolgoletni menedžer Brajkoviča

Eržen je kolesaril do leta 2002, nato pa je bil skavt, trener, strokovnjak za treninge na višini, agent in menedžer. Je eden najbolj zaslužnih za kariero Janeza Brajkoviča, ki je med drugim kolesaril za ekipo Discovery Channel, za katero je takrat dirkal Lance Armstrong. Brajkovič je leta 2017 nastopal za Bahrain-Merido, leta 2018 pa je Adrio Mobil, v dresu Novomeščanov pa je padel na dopinškem testu.

Cyclingnews meni, da je večina slovenskih kolesarjev tako ali drugače imela stik z Erženom. V Bahrain-Meridi je v letošnji sezoni šest Slovencev, poleg njih pa še športni direktor in nekdanji kolesar Gorazd Štangelj, pomočnik športnega direktorja Borut Božič, zdravnik Marjan Koršič in številni drugi člani osebja.

Prejšnji teden je UCI suspendiral Božiča in Kristijana Korena ter Hrvata Kristijana Đuraseka in Italijana Alessandra Petacchija, ki naj bi bili vpleteni v afero Aderlass.

Lappartient: Slovenija in Hrvaška sta pod drobnogledom

La Gazzetta dello Sport je poročala, da je konec tedna Bahrain-Merido na Dirki po Italiji obiskal predsednik UCI-ja David Lappartient, Eržena pa ni bilo med osebjem. Lappartient naj bi potrdil, da so več Slovencev in Hrvatov povezali z omenjeno dopinško afero.

"Zaenkrat v dosjeju ni imen. Slovenija in Hrvaška sta pod drobnogledom. Kolesarji in menedžerji so vpleteni v primere, ki jih UCI skrbno spremlja. Upam, da nam bodo nacionalne protidopinške agencije pomagale in vložile več denarja," je Lappartient povedal za La Gazzetto dello Sport.

Za francoski Le Monde je spregovoril predsednik Slovenske antidopinške agencija Jani Dvoršak, ki je povedal: "Na žalost imamo kar precej pozitivnih primerov. Brez dvoma zaradi bližine Italije, kamor gre veliko ljudi."