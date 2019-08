Remco Evenopel, kolesar ekipe Deceuninck Quick Step, prvo leto tekmuje na najvišji ravni, lani je bil svetovni mladinski prvak tako v cestni vožnji kot v kronometru. Še ena zanimivost: svojo športno pot je začel v nogometu, pri petih letih se je pridružil Anderlechtu, treniral je tudi za PSV, bil je član mlajših selekcij belgijske reprezentance, pri 17 letih pa je šel po poteh svojega očeta Petricka Evenepoela, odločil se je za kolesarstvo. Foto: EPA

S samostojnim pobegom je kolesar ekipe Deceuninck Quick Step, ki prvo leto tekmuje na najvišji ravni, presenetil izkušene tekmece, s tem pa po dolgem času postal tudi najmlajši zmagovalec katere koli dirke svetovne serije. Leta 1925 je na dirki Liege-Bastogne-Liege slavila Georges Ronsse, ki je ob zmagi štel 19 let in 102 dneva.

Na cilju 227,3 kilometra dolge proge je imel 38 sekund prednosti pred rojakom Gregom Van Avermaetom. Tretje mesto je zasedel Švicar Marc Hirsci.

"Ne morem verjeti. Res sem imel to dirko v mislih, sanjal, da jo bom nekoč dobil, a to je bil moj debi na klasikah, tako da na zmago letos nisem računal. Na začetku dirke se nisem dobro počutil. Beg 20 kilometrov pred ciljem je pomenil tveganje, bal sem se, da je bil prezgodaj, a sem šel lahko na zadnjem vzponu v svojem ritmu, nato pa so mi pomagale še kronometrske sposobnosti," se je čudil razpletu zmagovalec, ki je približno 20 kilometrov pred ciljem odgovoril na napad Tomsa Skujinša, s katerim sta skupaj prišla na zadnji klanec, kjer pa so Latvijcu pošle moči.

KLASIKA SAN SEBASTIAN San Sebastian-San Sebastian, 227,3 km: 1. R. EVENEPOEL BEL 5:44:27 2. G. VAN AVERMAET BEL +0:38 3. M. HIRSCHI ŠVI 4. G. INSAUSTI ŠPA vsi 5. B. MOLLEMA NIZ 6. P. KONRAD AVT 7. J. VANENDERT BEL isti 8. E. MAS ŠPA 9. M. WOODS KAN 10. A. VALVERDE ŠPA čas ... 53. J. POLANC SLO 6:31 Odstop: T. Pogačar, G. Bole ...

Do napada omenjene dvojice je bilo videti, da ima ekipa Movistarja, ki je garala za svetovnega prvaka Alejandra Valverdeja, stvari pod nadzorom. Ves čas je narekovala ritem glavnini, kar pa se ji na koncu ni obrestovalo. Valverde - lovil je svojo tretjo zmago, s katero bi postal najuspešnejši kolesar na dirki, je sicer na zadnjem vzponu napadel, toda tekmecev se ni otresel, ni pa se niti približal Evenepoelu. Na koncu se je uvrstil na deseto mesto, kar je njegova osma uvrstitev med najboljših deset na tej dirki (isto število ima tudi Nizozemec Bauke Mollema, ki je bil tokrat peti), a je zagotovo pričakoval več.

Slovenskih kolesarjev na eni najtežjih enodnevnih dirk s sedmimi kategoriziranimi vzponi ni bilo v ospredju. Grega Bole je bil član ubežne skupine sredi dirke, Tadej Pogačar in Jan Polanc sta se do zadnjega dela dirke držala najboljših, a na koncu, tako kot tudi zmagovalec Toura Kolumbijec Egan Bernal in najboljši kolesar sezone ter lanski zmagovalec Julian Alalaphilippe (odstopil je po 80 kilometrih), omagala.

Pogačar in Bole sta ostala brez uvrstitve, Polanc pa je bil 53., za zmagovalcem je zaostal šest minut in 31 sekund.

PO POLJSKI, 1. etapa Krakov - Krakov, 136 km: 1. P. ACKERMANN NEM 2:57,58 2. F. GAVIRIA KOL +0:38 3. F. JAKOBSEN NIZ 4. M. WALSCHEID NEM vsi 5. D. VAN POPPEL NIZ 6. J. MARECZKO ITA 7. S. MODOLO ITA 8. P. FRANCZAK POL 9. J. DEGENKOLB NEM isti 10. L. MEZGEC SLO ... 24. M. MOHORIČ SLO 30. L. PIBERNIK SLO 41. S. ŠPILAK SLO 132. D. NOVAK SLO čas 134. J. TRATNIK SLO

Ackermannu uvodna etapa, Mezgec 10.

V Krakovu pa se je začela enotedenska kolesarska dirka svetovne serije po Poljski.

Uvodno etapo je odločil šprint glavnine, v katerem je bil najmočnejši Nemec Pascal Ackermann, drugo mesto je zasedel povratnik na dirke Kolumbijec Fernando Baviria, tretje pa Nizozemec Fabio Jakobsen.

Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na desetem mestu. Matej Mohorič je bil 24., Luka Pibernik 30., Simon Špilak 41., Domen Novak 132. in Jan Tratnik 134., vsi so v cilj prišli v času zmagovalca.

Etapa, dolga 136 kilometrov, je bila sicer razgibana, a predvsem na začetku, tako šprinterji niso imeli večjih težav, da so se med seboj udarili za zmago.