Veselje, zadovoljstvo, navdušenje, uspeh. Slovenski navijači so osvojili Giro, ga pošteno obarvali, tudi z dvema črnima pikama, a na koncu je večina zagotavljala, da se še vrne na italijanski krog in ob ceste kolesarskih dirk. Prva priložnost bo že kmalu: Dirka po Sloveniji se začenja 19. junija! Foto: MMC RTV SLO

"Od kod toliko Slovencev na Giru? A vse zaradi Rogliča?" čudenju odrganizatorjev 102. Dirka po Italiji ni in ni bilo konec. V petek na ciljni vzpon do smučišča San Martino di Castrozza in v soboto po vseh petih vzponih kraljevske etape v gorah nad Feltrejem, so Slovenci zasenčili vse preostale navijaške skupine, vključno z vsemi domačimi napisi v podporo morskemu psu iz Messine. Napisi Rogla so prekrili cestne ovinke v dolomitskih seprentinah, zastave Slovenije so bile pogostejše kot italijanske, upoštevajoč izbošene po ponosnih vaseh in mestecih, skozi katere se je valila rožnata karavana. Več kot slovenskih barv in vzklikov v podporo Primožu Rogliču je bilo zares le še vseprisotne roze.

Prva slika: Evforija na San Martino di Castrozza

Pozor na slovenski serpentini med 5 in 4 km do cilja 19. etapi. #Giro pic.twitter.com/5fPPxtw41a — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 31. maj 2019

Dve kronometrski zmagi, dva Slovenca v rožnatem. Več mesecev napovedovani spektakel, ki je v lihem letu brez velikih prvenstev s slovensko udeležbo, pridobil status najšportnega dogodka s stališča slovenskega navijača. Prvič je slovenski kolesar - Primož Roglič - šel na Grand Tour kot resen kandidat, dejansko na stavnicah kar kot prvi favorit, za končno zmago.

Samo ali to res pojasnjuje vse navdušenje slovenske javnosti? "Mah, kaj reči. Skakalec, ki gre na kolo, iz enega posebne slovenske športne ljubezni, v velik, odmeven šport z ogromno tradicije pri velikih evropskih narodih," skuša pojasniti veteran-kolesar iz Gorenjske na enem izmed spodnjih ovinkov do Castrozze.

Danes sprejem za slovenske kolesarje Danes ob 18. uri bo pred ljubljansko mestno hišo sprejem slovenskih kolesarskih junakov na čelu s Primožem Rogličem. Rumeno majico za končno zmago na dirki svetovne serije Po Kaliforniji bo na dogodku pokazal tudi Tadej Pogačar.

"Par velikih zmag in se ne otepa vloge kandidata za zmago," izpotavlja Dolenjec pred svojim avtodomov, ki je že videl nekaj Girov in Tourov. A bržkone najblližji pravemu pojasnilu za evforijo je glas iz Ljubljane; "Prvič je to, Noviteta, Mejnik. Poglejmo fenomen Luka Dončića, pa še kaj bi se našlo iz preteklosti. Anže Kopitar in prvi Stanleyjev pokal."

[Nekje v Dolomitih zablodeli, zakasnjeni čivk, ki povzema petkovo etapo]

Ko napade Superman Lopez, Carapaz prvič mogoče trpi, Roglič pa hitro zapolnil luknjo. 4,3 km pred ciljem. #giro pic.twitter.com/kJKpg7lFQg — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 31. maj 2019

Goričani, Kraševci, Notranjci, Dolenjci, Gorenjci, Štajerci, Korošci, Prekmurci. Koper, Nova Gorica, Idrija, Postojna, Ribnica, Kočevje, Novo mesto, Škofja Loka, Kranj, Kamnik, Celje, Slovenj Gradec, Ptuj, Beltinci ...Od Dobro jutro, dober dan Nece Falk do Vse se da Vlada Kreslina in seveda vseprisotne Golice Avsenikov, na katero se je na koncu ogreval tudi sam Roglič.

Slovenija v malem, seveda idealizirana, poenotena okoli enega cilja, navdušena nad posameznikom, ki je z zgledom marsikaterega potegnil na kolo oz. ga zmotiviral, da se z večjo vnemo loti vrtenja pedal. "A je v Sloveniji sploh še kdo ostal?" je bila šala organizatorjev Gira. "Saj ste že prej imeli kolesarje, sposobne tudi za kaj več v hribih. Kaj sta že bila ... Valjavec in Brajkovič. A je Roglič res tako velik doma?" je spraševal koordinator za napihljive slavoloke in kilometrske označbe na etapah. "Nori ste, prava invazija. Super za Giro."

Druga slika: Sramota na Monte Aveni

Čakajoč na prvem prelazu dolgega dneva Col Perer. Sonce nažiga, levji delež navijačev prikolesarilo. #Giro pic.twitter.com/IJ14QuZXf6 — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 01. junij 2019

"A ste Slovenci?" je dvojec MMC-jevih novinarjev v novinarskem središču v Pedaveni povprašal italijanski novinar. "Ali je to zagotovo bil slovenski navijač?" je povprašal Andrea Schiavon, Tuttosport, ki je želel dobiti potrdilo, da vidi prav in je na sliki slovenska in ne slovaška zastava. Vzrok? Tekajoči navijač, ki je ob trku z drugim gledalcem padel in sklatil na tla Juana Angela Lopeza, drugo leto zapored najboljšega mladega kolesarja Gira, ki je ravno dobro začenjal zaključni vzpon na kraljevski 20. etapi. Potrditev očitnega s cmokom v grlu.

Na predzadnjem vzponu nedaleč stran na Croce d'Aune podoben prizor. Gruče navijačev, ki so na znameniti prelaz, kjer se je leta 1927 Tuliu Comapgnolu porodila genialna ideja o hitremu odpenjanju za ekspresno menjavo koles, v veliki meri prikolesarile, so okoli tablic in telefonov gledale boj najboljših, ki so par minut predtem leteli mimo njih. Roglič je izgubil stik z najboljšimi, nato padec Lopeza, ki ga je zakrivil slovenski navijač. "Kreten, imbecil," za komentatorjem RAI-a ponavljajo Italijani.

Slovenski navijači malce poklapani zaradi razpleta v gorah na Feltrejem.

A marsikdo bo šel jutri v Veroni se enkrat spodbuditi Rogliča v boju za zmagoviti oder #giro pic.twitter.com/zKwBpi5bye — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 01. junij 2019

"Pa ne, da je bil naš ..." se priduša vidna gruča Slovencev. Nato sledi prvo krajše in še drugo precej daljše navijaško porivanje Rogliča. Glasni vzkliki neodobravanja. "Kaj ste prvič na dirki?" očitajoči glas starejšega ata zbode sosede. "A bo res lahko kaznovan za to? Denarno ali časovno? Deset ali dvajset sekund?" so vprašanja Slovencev.

V nekaj minutah dva navijaška incidenta v sami končnici najtežje etape na Giru 2019 vržeta temno luč na vse tam prisotne Slovence. Logični davek, ob ponašanju z enotnostjo, vidnim skupnim nastopom, glasno podporo kandidatu za zmagoviti oder. "Sramota. Glej, kako nas postrani gledajo in to čist upravičeno," je ogorčen Ljubljančan, ki je prekolesaril kar nekaj vzponov etap zadnjega tedan. "Še prejle so nas trepljali in nam nazdravljali, zdaj pa naj kaj rečem?" se priduša drugi mimoidoči na nekaj starejši specialki. "Nič, bomo pa Slovaki za kakšen dan," je ideja računajoč na standardno zamenjavo.

Nedeljska izdaja rožnate Gazzette.

Seveda ne gre brez incidenta, katerega je bil žrtev Lopez in je v črno luč postavil slovenske navijače.

Naslov: Rogličev navijač zakuhal padec Lopez, ki mu je pa kar vrnil z dvema klofutama #giro pic.twitter.com/XFw0fHRpGk — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 02. junij 2019

"Doslej ste bili smučarji in odbojkarji, zdaj pa kolesarji," je bil zaključek preverjanje dejstev pri italijanskem novinarju, "Vse to je preveč. Norija, ogromno naših ljudi prvič na veliki dirki v živo. Ne poznajo bontona in še zadnji vzpon, najlažje dosegljiv," skuša pojasnjevati Novomeščan, ki je bil že na več odpravah na Grand Tourih. "Skupni ponos, skupna sramota." Ob tem je Roglič še zdrsnil na skupno 4. mesto in poklapanosti med Slovenci ni bilo mogoče skriti.

Na koncu jo je Lopezov krvnik z dvema odmerjenima klofutoma še dobro odnesel, kajti Kolumbijčev vzdevek Superman ni iz trte izvit. Kot 16-letnik se je Lopez s svojo borbenostjo ubranil več roparjev, ki so ga napadli z noži in mu skušali ukrasti kolo. Kljub ubodu z nožem, jih je prepodilo, nekaj tednov pa postal kadetski državni prvak v kolesarjenju, kar mu je odprlo vrata proti profesionalni karieri.

Komik Papster, sin bivšega olimpijca Sandija Papeža, Simon Pavlin, bivši sotekmovalec Primoža Rogliča pri Adria Mobil in prijatelj.Kriss Kafol in Rok Mlakar zvesta oboževalca in navijača že od samega začetka Rogličeve kolesarske kariere. Foto: MMC RTV SLO

Tretja slika: Končno zadoščenje v Veroni

Mesto ljubezni za rožnato karavano, katere geslo je večna ljubezen. Veliko mesto so preplavili Ekvadorci, ki so jih podprli še Kolumbijci. Prvič v zadnjem tednu Gira ni prevladovala slovenska zastava, temveč zlato-rdeča-modra bolivarska kombinacija. V ogromni množici so Slovenci manj izstopali, a še vedno jih je bilo veliko. Razpostavljeni na ključne točke, tudi na edinem vzponu kronometra na Torricelle, kjer pa so na najstrmejšem delu z 9-odstotnim naklonom prevladovali domačini. Dostop je bil otožen, iz mesta neposredno mogoč le po stezah.

Kralj gora Giulio Ciccone in seveda Shark Vincenzo Nibali sta bila najbolj bučno spodbujena, veliko spoštovanje in aplavz je šel Maglii Rosi Richardu Carapazu. A vmes je med vožnjo navkeber rumeno-črnega kapetana jasno glasno odmevalo: "Dai, dai, Primos." Športno, spoštljivo. "Zanimiv kolesar. Dober, a tako osamljen. Brez prave moštvene podpore. Tudi včeraj je izgledalo, da še vedno vsi tekmujejo proti njemu," je na zaključku najtežjega dela razmišljal starejši navijač odet v Pantanijeve barve.

Po Rogličevem zgodovinskem dosežku na Giru še sprehod do Julijine hiše v Veroni. Kako je že rekel Romeo? "O vsem tem trpljenju bova nekoč še presladko kramljala." pic.twitter.com/LtkKvJm7r4 — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 02. junij 2019

"Na koncu vse dobro. Kako je odleglo šele tistemu, ki je porival Rogliča. Kaj če bi bila 20-sekundna kazen in bi Rogla za dve sekundi izgubil zmagoviti oder," se je par iz Štajerske spomnil na možni črni scenarij. Blizu Arene so Baski nejeverno zmajevali z glavo. "Tako napadalen, močne noge, a ni smel še bolj napadati zaradi Carapazove rožnate majice," so bili potrti kolesarski navdušenci izpod Pirenejev. "Veš, da je Mikel Landa zaradi ene sekund že ostal brez zmagovitega odra Toura?" je en sogovorec opozoril na igro sekund, ki po več kot 3.500 km in 90 urah tritedenskega kolesarjenja odločajo o junakih in osmoljencih.

"Zmaga, samo da je na odru. Izjemno. Nepozabno. Naslednjič pa res po zmago. Se vidimo drugo leto. Če ne na Giru, pa na Touru," je prešerno razpoložena skupina Slovencev iz vseh koncev obljubljala ob promenadnem nedeljskem odhodu iz središča Verone proti domu.