Prvič boste vozili Mortirolo. Vsi pravijo, da je to prednost na strani Nibalija. Vi in Carapaz boste čez ta vzpon šli prvič. Kako gledate na to etapo, ki vas čaka?

Res je, to bom vozil prvič, pogledal pa sem že klanec pred tem, ki je res težek. A za vse je enako strmo in prav vsi bomo nekako morali priti čez.



Se vam vseeno hujši nasprotnik še vedno zdi Nibali, tekmujete v njegovi deželi, ali vendarle zelo, zelo močna ekipa Movistarja?

Bomo videli, s tem se ravno veliko ne obremenjujem, res se poskušam fokusirati nase in narediti najboljše, kar zmorem. Gotovo ima Vincenzo izkušnje, ogromno znanja in dobrih rezultatov z grand tourov. Dirka doma, tako da bo gotovo zelo, zelo nevaren do konca.



Doma v Sloveniji je obilo jeze na tiste, ki vas vodijo, ki skrbijo za vas. Saj veste, kako je, ljudje doma si želijo velikega uspeha, morda še bolj kot vi. Kako ste vse skupaj rešili v ekipi, je bilo sploh treba reševati?

Res je, vedno se dogajajo neke napake in zapleti. Tudi mi smo kot ekipa včeraj naredili kar nekaj napak. A nekako smo se vsi skupaj usedli, pogovorili in gremo dalje. Nekaj smo se iz tega gotovo naučili in zdaj lahko samo štartamo dalje.



V kolesarstvu enostavno ne gre, če nisi ekipa, in točno veste, da je treba še šestkrat sesti na kolo in ekipa je potrebna od športnega direktorja do vseh, ki vozijo z vami. V zadnjih treh dneh razmišljam, da ste več izgubili v petek in soboto v primerjavi s Carapazom oz. z ekipo španskega Movistarja kot pa včeraj. Kako sami gledate na to taktiko, ki ste jo ubrali predvsem v petek in soboto?

Na vse to gledam kot OK. Sigurno sem dal vse od sebe. Žal je bil Carapaz v teh dneh res toliko boljši. Toliko boljši je bil tudi od vseh drugih. Dirke še ni konec, tretji teden komaj prihaja in s to mislijo grem naprej. Zdaj sem že dirkal ne nekaj grand tourih, odločitve se bodo delale v zadnjem tednu, tako kot vedno. S tem v glavi štartam naprej.