Nova smola za Ineos: Thomas padel v Švici, a najhujšega, kot kaže, vendarle ni

Dirka po Franciji se bo začela 6. julija

Arlesheim - MMC RTV SLO, Reuters

Geraint Thomas je lani zmagal na Touru pred Thomasom Dumoulinom, Chrisom Froomom in Primožem Rogličem. Foto: EPA

Potem ko je prejšnji teden na kriteriju Dauphine trčil in ostal brez Toura Chris Froome, se lahko zgodi, da bo brez Dirke po Franciji ostal še en kolesar Ineosa, Geraint Thomas. Valižan je padel v 4. etapi Dirke po Švici in končal to preizkušnjo.