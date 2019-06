Poel je v deževnem vremenu slavil pred Dancem Jakobom Fuglsangom in Nemcem Emanuelom Buchmannom. Fuglsang je novi vodilni v skupnem seštevku. Rumeno majico je odvzel Britancu Adamu Yatesu, ki zaostaja osem sekund. Tretji je Američan Tejay Van Garderen.

V sedmi etapi med Saint Genix les Villagesem in Les Sept Laux Pipayem (133 km) so kolesarji opravili s tremi vzponi prve kategorije in zadnjim ekstra.

Po padcu na Giru ima Tom Dumoulin še vedno posledice. Foto: EPA

Dumoulin odstopil zaradi bolečin v kolenu

Nizozemec Tom Dumoulin pa se je zaradi bolečin odločil, da bo Dauphine predčasno končal. Že pred začetkom je sicer tožil nad poškodbo kolena, zaradi katere je moral odstopiti na Giru, kjer je veljal za enega glavnih favoritov. "V mojem kolenu je še vedno tekočina, hrustanec je poškodovan," je dejal kolesar Sunweba, ki je pred dvema letoma v Milano prikolesaril v rožnati majici kot zmagovalec Gira, nato pa je v Bergnu osvojil še naslov svetovnega cestnega prvaka v kronometru.

"Za mano je sicer kar soliden teden, znova sem se spravil v tisti pravi tekmovalni ritem. Po najdaljši etapi sem se počutil dobro, ponoči pa se je ponovilo nelagodje v kolenu. Zato sem se odločil za počitek, saj bo kakršno koli pretiravanje le poslabšalo stanje. Ko bom čutil, da bo koleno pripravljeno, pa se bom lotil sklopa kakovostnih višinskih priprav," je dodal 28-letni Nizozemec.

Odstopil je tudi nemški kolesar Andre Greipel. Kot so sporočili iz njegove ekipe Arkea-Samsic, je 36-letni veteran staknil bakterijsko infekcijo.

UCI WORLD TOUR 71. KRITERIJ DAUPHINE, 7. etapa Saint-Genix-les-Villages-Les Sept Laux- Pipay, 133 km: 1. W. POELS NIZ 4:01:34 2. J. FUGLSANG DAN +0:01 3. E. BUCHMANN NEM 0:01 4. T. PINOT FRA 0:10 5. D. MARTIN IRS isti 6. A. YATES VB čas 70. J. TRATNIK SLO 118. L. PIBERNIK SLO 130. L. MEZGEC SLO