Marko Kump upa na šprinterske zaključke etap. Foto: www.alesfevzer.com

Pogačar je letos že dokazal, da je v odlični formi in bo na Dirki po Sloveniji eden glavnih favoritov za zeleno majico, ki pripada zmagovalcu dirke. Kump cilja na zmago v kateri izmed šprinterskih etap. Povsem drugačne ambicije pa ima organizacijski direktor Fink, ki si želi predvsem napete in varne dirke.

Prva etapa

Kolesarji bodo petdnevno dirko začeli v glavnem mestu, cilj prve etape pa jih po 171 kilometrih čaka v Rogaški Slatini. Kump je glede na razgiban teren etapo označil za zelo pestro, kljub temu pa bo to ena redkih priložnosti za šprinterje, zato bodo po njegovih besedah ekipe s šprinterji v svojih vrstah skušale nadzirati etapo.



Druga etapa

Nadaljevanje letošnje slovenske kolesarske pentlje bo v drugem največjem slovenskem mestu, v Mariboru. Pred kolesarji bo izredno zanimiva etapa z več krajšimi vzponi in spusti ter priložnostmi za pobege. Fink je poudaril, da bo to prvi resnejši test, saj bo od vzpona na Veliko Tinje skoraj do konca etape šlo stalno gor in dol, pred koncem pa sledi še vzpon na Celjsko kočo.



"Vzpon na Celjsko kočo bo lažji kot lani, ker pa je od tam do ciljne črte še več kot 10 kilometrov bo lahko večja skupina tudi polovila morebitne ubežnike," ugiba Fink. Podobno razmišlja tudi Pogačar, saj predvideva, da se bo v Celje skupaj pripeljalo kakšnih 20 kolesarjev. "Upam, da bom med njimi tudi sam in da bom dosegel čim boljšo uvrstitev. Ni lahka etapa, ni pa Baskija," je povedal Pogačar.



Tretja etapa

Tretja etapa bo prva z resnejšimi klanci, saj bodo kolesarji osvojili tri gorske cilje. Začeli bodo v Žalcu in se preko Kamnika, Škofje Loke in Medvod podali v Idrijo. Težavnost etape je izpostavil tudi Kump, ki je dejal, da se bo višinskih metrov v tej etapi kar nabralo. "Kolikor je videti iz profila, se bodo tukaj zagotovo delale razlike, ker je cilj takoj po koncu spusta. To bo priložnost za kolesarje tipa Matej Mohorič," predvideva Kump. Tudi Pogačar verjame, da bo zaradi težavnosti etape selekcija malo večja, in zato pričakuje samostojen spust v dolino katerega od kolesarjev.



Četrta etapa

Četrta etapa iz Nove Gorice do Ajdovščine po Finkovih besedah sprinterjem zagotovo ne bo všeč, saj je panoramski del čez Goriška Brda bolj primeren za hribolazce. "Predmeja je najvišja točka letošnje dirke, sledi spust v Ajdovščino. Klanec je težak, kolesarji ga dobro poznajo. Na vrhu ni čisto takoj konec vzpona, tam se lahko zgodi še kakšen napad," razmišlja Fink.

To ve tudi Kump, ki pravi, da gleda z enim očesom na zadnjo etapo, z drugim pa na preživetje. Pogačar je omenil še drugo spremenljivko, ki lahko začini etapo, in to je veter. "Na tej etapi se lahko kaj zgodi že pred zaključkom, veter lahko vpliva na potek etape. Treba je naštudirati etapo in biti pozoren," je povedal Pogačar.



Peta etapa

V peti etapi bodo priložnost za zmago dobili sprinterji. Po startu v Trebnjem jih bo pot vodila v Belo krajino. Fink opozarja na novost, saj letos ne bo zaključnih krogov po Novem mestu, cilj pa bo takoj po spustu na prenovljenem Glavnem trgu v Novem mestu. Pogačar si želi, da bi to etapo že vozil v zeleni majici, vendar pa se zaveda, da bo morala pomagati cela ekipa, saj se na zadnjem vzponu lahko zgodi kakšen napad.



Kump se bo na etapo podal z mislijo na zmago. "Kocke na Glavnem trgu so nove in se po njih veliko lepše vozi kot včasih, tudi drsijo manj, kot smo pričakovali. Klanci pred ciljem bodo tako zahtevni, kolikor se bodo kolesarji odločili, da bodo zahtevni. Pred zadnjim ovinkom na Kandijski cesti bo velika borba za položaje," predvideva Kump.