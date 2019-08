Miguel Angel Lopez je na letošnji Dirki po Španiji prvi oblekel rdečo majico. Foto: EPA

Na jugovzhodu Španije karavano čakajo tudi trije kategorizirani vzponi – dva druge in eden tretje kategorije –, zadnji 24 kilometrov pred ciljem. Te ceste večina kolesarjev odlično pozna, saj tu pred sezono veliko ekip trenira. Zagotovo bodo zelo aktivni ubežniki, priložnost za zmago pa bi lahko imeli šprinterji, ki sicer na Vuelti ne pridejo tolikokrat na svoj račun kot na primer na Touru ali Giru. Tisti, ki bodo izgubili na zadnjem klancu, bodo lahko čelo dirke ujeli na spustu, ki sledi, zaključek etape pa je proti obalnemu Calpu ravninski.

Po zmagi Astane v rdečem Lopez

Največji osmoljenec sobote je ekipa Jumbo Visma s Primožem Rogličem, ki je po padcu na mokri cesti v enem izmed zavojev izgubila 40 sekund proti Astani, ki je dobila etapo, rdečo majico pa je oblekel na papirju glavni Rogličev konkurent za končno zmago Miguel Angel Lopez. “Zelo sem vesel, saj smo dobro opravili svoje delo. Zahvala gre celotni ekipi, vsak je prispeval svoj delež za to zmago. Nismo določili, kdo bo prvi prečkal cilj, preprosto se je zgodilo. Bil sem na drugem mestu za Gorko Izagirrejem, ko smo prišli v zadnji zavoj, nato pa je pustil, da sem ga prehitel in na čelu vozil zadnjih 150 metrov. Veseli smo, da nam je uspelo, in uživali bomo vsak trenutek Vuelte. V zadnjih letih smo trdo delali in čas je, da to unovčimo. Čeprav imamo rdečo majico, ostajam miren, saj imam izvrstno ekipo, ki me podpira,“ je povedal Kolumbijec.

“Pred začetkom etape sem dejal moštvenim kolegom, da sem dvakrat začel Vuelto z ekipnim kronometrom in obakrat zmagal. Zdaj mi je to uspelo še tretjič. Vesel sem, da se nam je izšlo in se serija nadaljuje. Mislim, da nam ni treba z vsemi močmi braniti majice. Mislim, da nam jo bo ekipa Deceuninck Quick Step hitro poskušala odvzeti, saj je zelo blizu. Mislim, da izguba majice v tem trenutku niti ni slaba ideja," pa je dodal njegov moštveni kolega, izkušeni Danec Jakob Fuglsang.