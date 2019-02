Primož Roglič je dobro začel sezono, v kateri je glavni cilj majska Dirka po Italiji. Foto: Reuters

Gaviria je po 184 kilometrih v Abu Dabiju dobil obračun z Italijanom Elio Vivianijem in Avstralcem Calebom Ewanom. Kolumbijec, sicer kolesar UAE Emiratesa, je vknjižil svojo tretjo etapno zmago letos.

Roglič je ciljno črto prečkal varno v glavnini. Etapo je zaznamoval močan obalni veter, ki je kolesarje razbil na nekaj skupin. Roglič je bil v prvi, skupaj še s 26 kolesarji, a se je nato veter polegel, tako da so se skupine spet združile.

"Danes so bile vetrovne razmere tipične za dirko tu. Bil sem v prvi skupini, vse se je izšlo po načrtu. Fantje so pokazali, da so močni. Hvala jim. Naredili smo, kar smo nameravali," je povedal Roglič.

Prvi preizkus za kolesarje, ki se nameravajo boriti za skupno zmago, bo v torek, ko se bo etapa končala s ciljnim vzponom na Džebel Hafit. Roglič rdeče majice ne namerava kar tako predati: "Iztisnil bom iz sebe vse, kar imam. Na ta klanec še nisem šel. Težko rečem, kaj se bo zgodilo."

Roglič ima po dveh dneh enak čas v skupnem seštevku kot še trije njegovi moštveni kolegi pri Jumbo-Vismi. Nizozemci so v nedeljo zmagali na ekipnem kronometru, kar je bila njihova prva zmaga v tej disciplini na dirkah svetovne serije.

V drugi etapi je bil najboljši Slovenec Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) na 18. mestu. Roglič je končal na 38. mestu, oba v času zmagovalca. Jan Tratnik (Bahrain-Merida) je bil 131., zaostal je 51 sekund, a je svoje delo opravil kilometer pred ciljem in se nato umaknil glavnini. Mezgec je sicer skupno 54., Tratnik pa 97.

UCI WORLDTOUR

SPORED SEZONE 2019/ZMAGOVALCI

Po Avstraliji Impey

Great Ocean Race Viviani

24.2.-2. 3.: Po ZAE

2. 3.: Omloop Het Nieuwsblad–Gent

9. 3.: Strade Bianche

10.-17. 3.: Pariz–Nica

13.-19. 3.: Tirreno–Adriatico

23. 3.: Milano–Sanremo

27. 3.: Brugge–De Panne

25.-31. 3.: Po Kataloniji

31. 3.: Gent–Wevelgem

3. 4.: Dwars Door Vlaanderen

7. 4.: Po Flandriji

8.-13. 4.: Po Baskiji

14. 4.: Pariz–Roubaix

16.-21. 4.: Po Turčiji

21. 4.: Amstel Gold Race

24. 4.: Valonska puščica

28. 4.: Liege–Bastogne–Liege

30. 4.-5. 5.: Po Romandiji

1. 5.: Eschborn–Frankfurt

11. 5.-2. 6.: Po Italiji

12.-18. 5.: Po Kaliforniji

9.-16. 6.: Kriterij Dauphine

15.-23. 6.: Po Švici

6.-28. 7.: Po Franciji

3. 8.: Klasika San Sebastian

4. 8.: London–Surrey

3.-9. 8.: Po Poljski

12.-18. 8.: Binckbank Tour

25. 8.: VN Hamburga

24. 8.-15. 9.: Po Španiji

1. 9.: VN Plouayja

13. 9.: VN Quebeca

15. 9.: VN Montreala

12. 10.: Po Lombardiji

15.-20. 10.: Po Kitajski - Guangxi