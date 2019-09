Ta je ob 11.00 v Ljubljani začela novinarsko konferenco, ki jo lahko spremljate na spodnji povezavi.

Slovensko člansko reprezentanco, ki jo bo vodil Andrej Hauptman, sestavljajo Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Jan Polanc in David Per.

Prvenstvo se bo začelo v nedeljo z mešano štafeto, ki jo bodo sestavljali Roglič, Pogačar, Tratnik, Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec. Omenjena trojica bo dirkala tudi na cestni dirki.

Vrhunec za slovensko ekipo bo 25. septembra, ko bo na sporedu posamezni kronometer. Od vprašljivi formi lanskega prvak Avstralca Rohana Dennisa, ki ni dirkal od julijske dirke po Franciji, ko je skrivnostno odstopil, ter odsotnosti zaradi poškodb Nizozemca Toma Dumoulina ter Britanca Chrisa Frooma, bo Roglič favorit za eno od medalj. Zasavec eno že ima, leta 2017 je bil v Bergnu srebrn. Njegov največji tekmec naj bi bil mladi belgijski up Remco Evenepoel.

Reprezentanco mlajših članov sestavljajo Žiga Jerman, Tilen Finkšt, Žiga Horvat, Jaka Primožič in Aljaž Jarc, mladinsko Boštjan Murn, Gal Glivar in Aljaž Colnar v moški ter Nika Jančič, Ana Ahačič, Metka Mikuž in Tjaša Sušnik v ženski konkurenci.