Nagrado sta prejela Primož Roglič in Tanja Žakelj. Foto: BoBo

Razumljivo je bil največ pozornosti deležen Primož Roglič, ki je obenem tudi prvi kolesar svetovne lestvice.

Stanovska dvorana nad prestolnim mestom je bila prvič premajhna za vse, ki so želeli biti del Večera zvezd, kot se zdaj že nekaj let imenuje prireditev Kolesarske zveze Slovenije ob koncu leta. Še enkrat več smo se lahko prepričali, da je slovensko kolesarstvo zelo razgibano in da skrbi dobesedno za vse različice kolesarskega sveta. Nedvomno je bil Primož Roglič v ospredju.

Na ljubljanskem gradu je bila te dni tudi zasedba njegovega Jumba Visme, ki skrbi za promocijo v tej sezoni drugega najuspešnejšega moštva na svetu. V teh dneh v slovenskih krajih snemajo obilo materiala, ki ga bodo prikazovali v letu, ki je pred nami. Tudi Slovenska turistična agencija se je namreč še bolj odločno podala v sodelovanje z Nizozemci. Rogla je bil na Rogli, kamor je iz megle v dolini prikolesaril in na soncu z ekipo posnel nekaj izjemnih posnetkov, ki bodo zaradi enega od naših svetovnih junakov skrbeli tudi za promocijo naše dežele.

Če bi vas vprašal, kje bo danes Primož Roglič s svojo ekipo, bi skoraj vsi pravilno odgovorili na moj izziv. Nizozemci gredo namreč v Planico, kjer je Rogla gradil prvi del svoje športne poti in jo je nadgradil na dveh kolesih na lastni pogon. Pravi da je močno trpel, ko se je po treh tednih znova usedel na kolo. Izzivov bo v olimpijskem letu na pretek. Tudi že natančno ve, kje bo naslednje leto nastopal. Dogovor z ekipo pa je jasen – o tem bomo svet in tudi slovenskega obvestili na letni predstavitvi moštva 20. decembra v Den Boschu. Morda se bo pred tem med pripravami oglasil še 17. decembra, ko bo v veliki dvorani hrama naše kulture v Cankarjevem domu prireditev Športnik leta. Za zdaj pravim - morda.

Primož Roglič zaokrožil sanjsko leto s še eno lovoriko

Tanja Žakelj se je po nekaj sezonah, ko ji nikakor ni steklo, vrnila nazaj med članice najboljše deseterice. Blaža Klemenčič Pintarič je svetovna podprvakinja v maratonu na gorcih. Monika Hrastnik je del svetovne elite v spustu. Slednji disciplini sta neoolimpijski, zato je Primorka dobila prednost pred Gorenjko in Štajerko in sedmič zasijala kot najbolj sijoča kolesarska zvezda med damami. Tudi v drugih disciplinah, ki so največkrat daleč, da ne rečem predaleč od oči javnosti, se gradijo šampioni prihodnosti. Za Jako Remca za zdaj večina še ni slišala. Ob obeh omenjenih smo si ga v torek najbolj zapomnili, saj je dobil naziv najbolj obetavna kolesarska osebnost leta. Pri njegovih letih je seveda o osebnosti težko govoriti, ampak dosežki na BMX kolesu pa nas opozarjajo, da bomo najbrž v Perizu 2024 nanj močno računali tudi pod petimi krogi. Danes večina najbrž niti ne ve, da je to olimpijska disciplina. Jaka se je že uveljavil med mladinci, kmalu pa ga čaka najtežji prehod na poti vsakega športnika, ko se bo meril z najboljšimi na svetu. In morda enkrat tudi za olimpijsko kolajno.

Primož Roglič nam je zanimivo rekel, ko je dobil vprašanje, kako gleda na olimpijsko odličje, ki naj ne bi veliko pomenilo v svetu kolesarstva. Dejal je, jaz sem najprej športnik potem vse ostalo. Kot skakalec sem razmišljal le o olimpijski medalji, zdaj bi seveda rad tudi rumeno ali pa mavrično majico. Če mu naslednjega julija uspe z rumeno in kolajno v Tokiu, bo to več kot odlično, je zaključil. In ob teh besedah šampiona bom tudi sam mirno utihnil.