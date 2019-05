Dirka po Romandiji je bila povsem v znamenju Primoža Rogliča, tekmeci so celo priznavali, da ob njem niso mogli niti pomisliti na zmago. Dirkal je res izjemno, bil igriv na klancih, konkurenčen v šprintih, na kronometru ga ni ogrozil niti Victor Campenaerts, svetovni rekorder v vožnji na eno uro. Če vemo, da Roglič še ni v najboljši formi, je jasno, da bo na Dirki po Italiji v ožjem krogu favoritov za osvojitev rožnate majice. Foto: EPA

V Italiji je vse pripravljeno za začetek verjetno edinega športnega dogodka, ki lahko pri naših zahodnih sosedih vsaj za kakšen dan ali dva zasenči nogomet. 102. kolesarska Dirka po Italiji se bo začela v soboto v Bologni, po treh tednih dirkanja bo cilj 2. junija v Veroni. Trasa bo izjemno zahtevna, sedem etap se bo končalo s ciljnim vzponom, najvišja točka dirke bo prelaz Gavia 2618 metrov visoko. Na seznamu favoritov je na prvem mestu Primož Roglič, slovenski kolesarski čudež, ki je po izjemni lanski sezoni letos očitno še bolje pripravljen. Ima že sedem zmag in je na vseh treh enotedenskih dirkah svetovne serije, na katerih je sodeloval, vedno osvojil majico vodilnega, nazadnje na Dirki po Romandiji.

Roglič poudarja, da je v Romandiji njegova ekipa Lotto Visma opravila izjemno delo, kar je izjemno pomembno. Na tritedenskih dirkah namreč kolesar nima resnih možnosti za končno zmago, če ob sebi nima zvestih pomočnikov. Foto: EPA

Na Dirki po Romandiji ste pokazali izjemne predstave. Ste si predstavljali, da ste tako močni, ste pričakovali zmago na dirki, ki je bila za vas vendarle zgolj priprava na Dirko po Italiji in končni rezultat niti ni bil v ospredju?

Ker od marca nisem dirkal in sem prišel z višinskih priprav, je bila moja forma neznanka, zato sem kar malo presenečen, da mi je šlo tako dobro. Tri etapne zmage in ubranitev lanske zmage ... tega si nisem predstavljal. Kar malce nepričakovano je vse skupaj. Sijajen teden je bil, vesel sem, da se je vsa ekipa delovala odlično, da smo dozoreli in da gremo lahko optimistično v Bologno. Boljše priprave na Giro si ne bi mogel želeti.

Ključne višinske priprave za Dirko po Italiji ste aprila naredili v Španiji, v Sierri Nevadi. Zakaj prav tam? Zaradi klancev, ki so podobni tistim na Dirki po Italiji?

Tudi to. Veliko izbire sicer ni bilo, lahko bi šel še na Tenerife, a sem bil tam februarja. Na Tenerifu je lepo vreme, pravi klanci. Sierra Nevada je višja za 300 metrov, je pa bil konec aprila tam še sneg in so lahko še smučali. So pa zato druge prednosti: moštveni kolegi, ki gredo z menoj na Giro, so lahko z izjemo Josa van Emdna, ki je manjkal zaradi zdravstvenih težav svoje žene, trenirali z menoj, ob sebi sem imel tudi vse osebje. Na Tenerifu bi bil 'suport' omejen. Vse je bilo skratka vrhunsko, na najvišji ravni, imeli smo tudi svoje kuharje ...

Vedel sem, da sem lahko zelo dober na enotedenskih dirkah, medtem ko na tritedenskih pred tem nisem meril na skupno razvrstitev. Prav to spoznanje, da delujem zelo dobro vse tri tedne, posebej pa še zadnji teden, je bilo dobrodošlo. Primož Roglič o lanskem Touru

Ste torej priprave v celoti oddelali tako, kot ste želeli?

Glede na vreme smo poskusili narediti vse, kar se je dalo. Predvsem je pomembno, da sem opravil ogromno ur intenzivnega treninga, kar je pri pripravi na tritedensko dirko neizogibno.

Kaj pa količinsko, je bilo treninga še več kot na primer lani pred Dirko po Franciji?

Vsako leto je kaj novega in se trenira malo drugače. Težko je ves čas delati po istem kopitu, kar niti ni najbolj učinkovito. Zato smo poskušali narediti korak naprej.

Ali na vašo zbranost kaj vpliva nosečnost vaše partnerice Lore? Veliko razmišljate o tem, kako se utegne življenje spremeniti, ko boste junija dobili dojenčka?

Ne, vse skupaj je le še dodatna motivacija, da poskušam vsak dan vse narediti optimalno in dati od sebe 110 odstotkov.

Članek je bil prvotno objavljen v rubriki MMCpodrobno!

Na tritedenskih maratonih odločajo malenkosti. Se boste v Italiji držali receptov z lanske Dirke po Franciji?

Da, ker je bila to pozitivna izkušnja. Ogromno stvari je šlo dobro, ekipa kot celota je odlično delovala. Iz leta v leto se učimo in smo bolj modri, tako da je v tej sezoni vse še bolje.

Koliko psihološke trdnosti vam je ponudila lanska izkušnja z Dirke po Franciji oziroma potrditev, da ste tudi na tritedenskih dirkah v igri za zmago?

Vedel sem, da sem lahko zelo dober na enotedenskih dirkah, medtem ko na tritedenskih pred tem nisem meril na skupno razvrstitev. Prav to spoznanje, da delujem zelo dobro vse tri tedne, posebej pa še zadnji teden, je bilo dobrodošlo.

Prav zadnji teden je ključen in vi ste tudi na tem prej "neznanem ozemlju" lani blesteli ...

No, tudi na Dirki po Franciji leta 2017 sem zmagal na kraljevski 17. etapi, ki je šla čez Galibier. Čeprav sem imel prej nekaj padcev, sem zadnji teden deloval v redu. Dokler ne poskusiš, tako in tako težko govoriš. Lani mi je šlo zadnji teden tudi dobro. Predvsem se mi glavna stvar zdi, da ostanem v enem kosu in zdrav, potem verjamem, da je mogoče marsikaj.

Primož Roglič je na Dirki po Italiji že dobil zmagovalne poljubčke. Leta 2016 je dirkal na svojem prvem "Grand Touru" in dobil deveto etapo. Foto: EPA

Kako do rožnate majice, kakšen je vaš načrt v grobem?

Ključen bo seveda zadnji teden, zadnji dnevi, tako kot vedno v zgodovini te dirke. Pa vsi trije posamični kronometri. Za vse preostale etape pa bi rekel, da je veliko težkih in dolgih etap. Pomembno vlogo vedno igra tudi vreme. Če je slabo, lahko tudi na videz lahka etapa postane težka in je treba biti maksimalno zbran.

Dejstvo je, da je ogromno težkih etap. Vsak dan bo treba biti od štarta do cilja v formi in držati stik z najboljšimi, če hočeš dirkati na visoko skupno uvrstitev. Če bom vedno zraven, bom zagotovo dobil priložnost za napad. Primož Roglič

Je ob tem dobrodošlo, da ste v Sierri Nevadi trenirali v slabem vremenu, mrazu?

Gotovo. Upam le, da bom na Giru ostal zdrav. Jasno je, da ne bo vsak dan sončno in 25 stopinj.

Kaj pravzaprav narediti, ko je mrzlo in dežuje, telo pa kar otrpne v mrazu. Bili so primeri, ko so nekateri kolesarji nalašč urinirali po svojih nogah, da bi se segreli. Imate vi kakšen recept?

Prav v Sierri Nevadi sem imel takšno izkušnjo, tri stopinje in dež ... Kaj hočeš, poskušaš čim hitreje narediti tisto, kar je treba narediti. Ni recepta, da bi se kaj prida ogrel.

Kaj pa posamezne etape? Kje bodo ključni deli, kamor ste po navadi postavili vaše dekle, kar je bil znak, da boste tam napadli?

Težko je napovedati. Dejstvo je, da je ogromno težkih etap. Vsak dan bo treba biti od štarta do cilja v formi in držati stik z najboljšimi, če hočeš dirkati na visoko skupno uvrstitev. Če bom vedno zraven, bom zagotovo dobil priložnost za napad.

Ob Rogliču je na stavnicah največji favorit za zmago na Giru 2019 Tom Dumoulin, ki je bil predlani zmagovalec italijanskega kroga. Fotografija je iz leta 2016, ko je Dumoulin na uvodni etapi, kronometru v Apeldoornu, Roglič ugnal le za stotinko sekunde. Foto: EPA

Kam pa bi povabili Slovence, da vas pridejo spodbujat?

Najbolje, da so kar povsod (smeh). Veliko etap je v zadnjem tednu precej blizu Slovenije. Na koncu je zelo dobrodošla kakšna podpora. Če slišiš slovensko besedo, slovenske navijače, ti to vlije dodatno moč.

Ste zadovoljni z ekipo, ki jo Lotto Visma pošilja na Dirko po Italiji? Žal zaradi poškodbe ne bo izkušenega Roberta Gesinka ...

Gotovo je pri vsaki stvari tako, da bi lahko bilo še boljše, vendar sem zadovoljen z ekipo, ki odhaja na Giro. Večinoma smo skupaj dirkali že v prvem delu sezone. Delujemo dobro in nimam pripomb. Predvsem mi je velik izziv, ker bom prvič lider na tritedenski dirki.

To pomeni tudi stres, psihični pritisk. Se boste znali spopasti s tem?

Mislim, da ne bo težav. To sem si priboril. Biti kapetan je kvečjemu dodatna spodbuda.

Če pogledamo na stavnice, ste prvi favorit, najbolj pa naj bi vašo zmago ogrožali Tom Dumoulin, Simon Yates in Vincenzo Nibali. Bodo prav ti kolesarji vaši največji konkurenti?

Bi se kar strinjal. Je pa tako, da v Bologni vsi štartamo z ničle, in končne račune bomo polagali na cilju v Veroni. S tem, kdo je favorit, se pravzaprav ne obremenjujem.

V tem trenutku je zame Giro najpomembnejši in tudi najzahtevnejši ... Zdi se mi sicer, da je Tour malo bolj predvidljiv v smislu težavnosti, saj je vreme pogosto zelo lepo. Je pa težko primerjati, vsaka dirka je zgodba zase. Tisti, ki bo letos dobil Giro, bo lahko dobil kateri koli Grand Tour. Primož Roglič

Boste že na prvi etapi, kratkem kronometru v Bologni, naredili vse za rožnato majico?

Zagotovo se je ne bi branil. Bodo pa vsi favoriti šli takoj na polno in mi ne bo lahko.

Trije kronometri vam verjetno ustrezajo, kaj pa preostala trasa? Je po vašem okusu?

Trasa je, kakršna je. Vse lahko vozim, nisem ozko usmerjen, nisem specialist le za določene etape. Mislim, da se na vseh terenih dobro znajdem.

Kako bi primerjali dirki po Italiji in Franciji? Vemo, da je Tour dirka vseh dirk, a pravijo, da je Giro zahtevnejši ...

V tem trenutku je zame Giro najpomembnejši in tudi najzahtevnejši ... Zdi se mi sicer, da je Tour malo bolj predvidljiv v smislu težavnosti, saj je vreme pogosto zelo lepo. Je pa težko primerjati, vsaka dirka je zgodba zase. Tisti, ki bo letos dobil Giro, bo lahko dobil kateri koli Grand Tour.