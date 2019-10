Primož Roglič je letos preprosto fantastičen. Foto: EPA

Za Rogličem je sanjsko leto 2019. Začel ga je s skupno zmago na dirki po Združenih arabskih emiratih, nato je bil najboljši na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, zatem še na Dirki po Romandiji. Na Dirki po Italiji je poskrbel za zgodovinske prve stopničke za slovensko kolesarstvo, ko je v Veroni stal na tretjem mestu. Sredi septembra je obrnil nov list v zgodovini slovenskega kolesarstva, ko je dobil Dirko po Španiji.

V zadnjem tednu je na italijanskih cestah dokazal, da je še vedno izvrstno pripravljen, zmagal je na dirki dell'Emilia in Tre Valli Varesine in odprl še knjigo uspehov na enodnevnih dirkah. Na klasiko odpadlega listja, kot pravijo Dirki po Lombardiji, odhaja sproščen, izvrstno pripravljen in motiviran. Il Lombardia mu že nekaj let predstavlja poseben izziv, letos pa je imel med Dirko po Italiji, ko je trasa zavila v smeri lombardijske klasike, veliko smole.

Na zadnjem od petih tako imenovanih kolesarskih spomenikov sezone ima najboljši slovenski dosežek Janez Brajkovič, ki je bil leta 2008 drugi. To je tudi najboljši slovenski rezultat na največjih enodnevnih dirkah. Če Rogliču uspe zmagati, bo 29-letni Zasavec postal šele drugi kolesar, ki bi nanizal tri zmage na dirkah Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine in Il Lombardia. Pred njim je to leta 1948 uspelo le legendarnemu Italijanu Faustu Coppiju.