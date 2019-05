Danes in v soboto pričakujejo ob progi ogromno slovenskih navijačev. Na prizorišču je tudi ekipa MMC-ja. Foto: Twitter/@JumboVismaRoad

Današnja 151 kilometrov dolga trasa od Trevisa do San Martina di Castroze je ocenjena z zahtevnostjo treh zvezdic od petih, a končni vzpon daje priložnost za napade, še posebej, če vemo, da se čas za znižanje razlike do vodilnega Richarda Carapaza izteka. Ne Vincenzo Nibali ne Primož Roglič na nedeljskem 17-kilometrov dolgem kronometru nimata možnosti za skupno zmago, če bo razlika ostala taka, kot je. Nibali za Carapazem zaostaja 1:54, Roglič pa 2:16.

Pozdrav šampionov.

Ilka Štuhec pri avtobusu pozdravila Primoža Rogliča.

"Kaj si shujšal?"

"Mal' pa..."

Sporočilo slovenskim navijačem v Trevisu: "Uživajte, se je končno naredil vreme." #giro pic.twitter.com/3n1SD4OELb — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 31. maj 2019

Zaključni klanec dolg, a ne ekstremen

Na poti do končnega obračuna bodo morali kolesarji čez vzpona tretje in četrte kategorije. Zadnji klanec je dolg 13,6 kilometra in je po zahtevnosti uvrščen v drugo kategorijo. Povprečen naklon je 5,6 odstotka, na najstrmejšem delu tudi 10 odstotkov. Do cilja bodo tekmovalci premagali 765 metrov nadmorske višine. Klanec se začne precej milo, saj je na prvih dveh kilometrih naklon pod tremi odstotki. Nato se strmina poveča in je praktično do samega cilja višja od šestih odstotkov.

Petek že prinesel more vodilnih

Vsaka sekunda, ki bi jo Nibali in Roglič odščipnila Carapazu, bi bila zlata vredna, toda Ekvadorec je do zdaj v gorah pokazal največ in ga bo izjemno težko zlomiti. Carapaz se zaveda, da mora danes in v soboto le nadzorovati Italijana in Slovenca, pa bo zmaga njegova. A petek je v prejšnjih letih na Giru že poskrbel za zlom vodilnih. Petkovo moro v Alpah sta doživela tako Steven Kruijswijk leta 2016 kot Simon Yates lani, ko sta izgubila rožnato majico.

Nasmejani in v druženju z novinarji vedno dobro razpoloženi Carapaz ne kaže prav nobenih znakov živčnosti. "Razmišljam le o tem, da je pred nami še en dan v gorah. Vsi vemo, kako se je razpletel Giro na ta dan v preteklosti, toda upam, da bomo na najboljši možni način branili prednost. Ne bo težko le zame, ampak tudi za druge, ki bodo hoteli stati na stopničkah," je povedal Carapaz.

Ekvadorca lahko tolaži to, da etapa ni tako težka kot v črnih petkih prejšnjih let. Ne nazadnje ni niti enega klanca prve kategorije. "Pomembna etapa, a ne ekstremno težka," meni direktor dirke Mauro Vegni.

Ima Roglič še dovolj moči za napad?

Slovenske privržence seveda najbolj zanima, v kakšnem stanju je Roglič in ali lahko uprizori napad na Carapaza in Nibalija. To se sprašuje tudi direktor njegovega moštva Jumbo Visma Addy Engels. "Seveda bi tvegal vse, da dobimo to dirko. Če je Primož močen v nogah, bi tudi on tvegal. Toda če je res na meji, bo dirkal, da ostane na stopničkah. Primož hoče zmagati, toda to včasih ni dovolj. Nekje bi moral pridobiti čas, kajti ta zaostanek pred kronometrom je prevelik," je povedal Engels in priznal, da imajo precej šibkejšo ekipo od drugih tekmecev za najvišja mesta. "Primož ima še vedno ogenj v očeh," upanje podžiga Engels.

Med slovenskimi navijači tudi Ilka Štuhec

Rogliča je včeraj na Giru pozdravil Robert Kranjec, s katerim sta bila nekdaj člana ekipe smučarjev skakalcev. Danes je "Roglo" obiskala tudi svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec. Pričakovati je morje slovenskih navijačev in zastav, ki bodo vihrale ob trasi v italijanskih Alpah.

Nibali se spogleduje s soboto

Nibali razumljivo ni izdal taktike za petek, a vse kaže, da bo dinamit hranil za soboto. "Govoril sem z moštvenimi kolegi. Pozzovivo, ki progo dobro pozna, pravi, da ni zelo težka. Bila naj bi malce lažja kot sredina do Anterselve. Menim, da bo sobotna etapa precej bolj odločilna," je povedal Nibali in dodal, da drugo ali tretje mesto zanj ne štejeta prav nič.

Če bodo kandidati za skupno zmago danes mirovali, pa bodo rokavice dokončno odvrgli v soboto, ko bo šlo na vse ali nič. Kolesarje čaka pet vzponov, tudi dva prve kategorije. Eden izmed njih bo ciljni do Croce D'Auneja-Monte Avene. Kolesarji bodo šli tudi čez najvišjo točko letošnjega Gira, Passo Manghen na 2047 metrih višine.

Današnja etapa se bo začela ob 12.55 in končala okoli 17. ure.

Profil petkove etape. Foto: Giro

Profil sobotne etape. Foto: Giro