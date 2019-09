Tadej Pogačar, ki je blestel na Dirki po Španiji, je nastopil na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva. Foto: EPA

Na uvodni disciplini, ki je doživela premiero na svetovnih prvenstvih, so slovenske barve zastopali Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Jaka Primožič, Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec. Najprej je nastopila trojico moških. Tratnik in Pogačar sta na 14-kilometrskem krogu hitro pustila Primožiča za seboj, kar pa ni bilo usodno, saj pravila določajo, da morata v cilj priti dva od trojice, preden dirko nadaljuje ženska trojica. Slovenca sta imela povprečje 43,7 km/h, za vodilnimi Britanci sta zaostala dobrih 23 sekund. Ženski del kronometra sta skupaj do konca odpeljali Bujakova in Pintarjeva, slovenski zaostanek za Veliko Britanijo je na koncu znašal minuto in šest sekund. Na štartu oziroma na progi je še kar nekaj ekip. Slovenije v konkurenci 11 reprezentanc ne bo v prvi polovici uvrščenih, tako da cilj ne bo izpolnjen.

Geraint Thomas, ki je letošnjo Dirko po Franciji končal na drugem mestu, lani pa jo je dobil, je zaradi slabe pripravljenosti odpovedal nastop na kronometru svetovnega prvenstva. Valižan sicer namerava nastopiti na cestni dirki. "Po premoru po letošnji francoski pentlji sem se želel vrniti v formo, a dejstvo je, da se ne počutim dovolj dobro pripravljen za boj z uro," je dejal Thomas, ki ga bo v ekipi za vožnjo na čas zamenjal John Archibald.

Primožič je mesto v štafeti dobil naknadno, saj je prvi slovenski kolesar Primož Roglič nastop odpovedal zaradi prevelike utrujenosti po pred kratkim končani Dirki po Španiji, kjer je poskrbel za prvo slovensko zmago na grand tourih. Zasavec bo po zagotovilih slovenske reprezentance nastopil v srednem posamičnem kronometru in na cestni dirki, ki bo čez teden dni.

Mešana štafeta v vožnji na čas za reprezentance je zamenjala kronometer komercialnih ekip. Novost so predstavili ob robu lanskega svetovnega prvenstva v Innsbrucku, preizkusili pa so jo že na avgustovskem evropskem prvenstvu, na katerem Slovenija v tej disciplini ni nastopila. Krog favoritov je širok, glavni kandidati za zlato medaljo pa so verjetno Nizozemci in Nemci.