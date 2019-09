Primož Roglič na svetovno prvenstvo prihaja z najboljšo popotnico, zmago na Dirki po Španiji. Cestna dirka mu ni tako pisana na kožo kot lani v Innsbrucku, kjer je bil strm ciljni vzpon, bo pa zato na kronometru prvi kandidat za zlato medaljo. Foto: EPA

Slovenijo bodo zastopali Jan Tratnik, Tadej Pogačar, Eugenia Bujak, Jaka Primožič (zamenjal bo Rogliča, ki po Vuelti še čuti utrujenost), Urša Pintar in Urška Bravec. "Mešani ekipni kronometer nadomešča ekipne vožnje komercialnih ekip. Ekipo sestavljajo trije kolesarji in tri kolesarke. Najprej odpeljejo en krog, v tem primeru 14-kilometrski, kolesarji. Ko pride drugi od treh v cilj, startajo ženske. Ko pride druga od treh v cilj, je konec, se ustavi čas. Format so že preizkusili ne letošnjem evropskem prvenstvu. Takrat nas ni bilo, tokrat bomo zraven. Upam, da se bo disciplina prijela," je o novosti povedal selektor slovenske reprezentance mlajših članov in športni direktor Martin Hvastija.

Roglič prvi favorit kronometra

Za Slovenijo bo prvi vrhunec v sredo, ko bodo člani vozili kronometer. Leta 2017 je Primož Roglič v Bergnu osvojil srebro, tokrat pa cilja najvišje in sodi med glavne favorite za zmago na 54-kilometrski razgibani trasi. Nizozemec Tom Dumoulin, prvak iz 2017, je že končal sezono, branilec naslova iz Innsbrucka 2018 Avstralec Rohan Dennis pa ni dirkal od sredine julija, ko je v nepojasnjenih okoliščinah odstopil na Dirki po Franciji. Rogličev največji tekmec naj bi bil mladi belgijski up Remco Evenepoel, evropski prvak iz letošnjega Alkmaarja.

Prenosi tudi na TV SLO Boje za mavrično majico boste lahko spremljali tudi na TV Slovenija, kjer bo prenos moškega članskega kronometra, pa sobotne ženske cestne dirke in seveda nedeljske moške cestne preizkušnje.

Julian Alaphilippe je bil izjemen v prvi polovici sezone, neverjeten je bil tudi na Dirki po Franciji, zdaj pa bo zanimivo videti, v kakšni formi bo prišel na svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Jerman in Finkšt aduta pri mlajših članih

V drugi polovici tedna bodo na sporedu cestne dirke: v četrtek in petek bodo na delu mladinci (selektor Andrej Cimprič: "Verjamem, da se bomo domov vrnili vsaj z eno medaljo z vseh dirk.") in mlajši člani, seveda brez Tadeja Pogačarja, bosta pa mesto v prvi deseterici lovila Žiga Jerman in Tilen Finkšt. V soboto bodo dirkale članice, kapetanka bo Eugenia Bujak, skušala pa bo popraviti vsaj 22. mesto Urše Pintar iz leta 2017. Nedeljska članska dirka bo dolga kar 284,5 kilometra in bo druga najdaljša v letu. Daljša je le klasika Milano-Sanremo, na kateri se je letos s šestim mestom izkazal Mohorič.

Spomin na zadnjo medaljo vedno bolj bledi

Selektor članske reprezentance Andrej Hauptman kapetana ni želel razkriti, bržčas pa bo v sedmerici Roglič, Pogačar, Tratnik, Mohorič, Pibernik, Bole, Polanc in Per to prav nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani Matej Mohorič. Dirka se bo začela v Leedsu, trasa pa je sprva speljana proti severozahodu, nato pa se vrne na kroge v Harrogate. Kolesarje tam čaka sedem krogov, vsak je dolg 14 kilometrov, vsebuje pa tri kategorizirane vzpone. Slovenija ima s SP-jev eno medaljo na cestni dirki (Andrej Hauptman; 2001 v Lizboni), zdajšnja generacija pa vidnejšega uspeha še ni dosegla.

Peter Sagan je vajen na mavrično majico. Bo v nedeljo postal prvi, ki je celo štirikrat dobil cestno dirko SP-ja? Foto: EPA

Kdo so favoriti?

Med glavne favorite za mavrično majico sodi Slovak Peter Sagan, ki za seboj nima najboljše sezone, a je na SP-jih doslej zmagal že trikrat. Trasa mu odgovarja, saj naj bi bili na njej v ospredju vzdržljivi sprinterji in specialisti za klasike. Francoz Julian Alaphilippe v tej sezoni blesti, zmagal je tudi na dirki Milano-Sanremo, in bo zagotovo veliko upanje Francije za mavrično majico. V ožjem krogu favoritov je še Nizozemec Mathieu van der Poel, ki se prav tako znajde na vseh terenih, medtem ko bodo Belgijci bodo stavili na Philippa Gilberta, Grega van Avermaet in čudežnega Remca Evenepoela.