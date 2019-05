Zares se bo boj za zmago na Giru 2019 začel v četrtek, ko Rogliča in druge favorite čaka prvi vzpon 1. kategorije ‒ Montoso (8,8 km vzpona s povprečno 9,5-odstotnim naklonom za 838 višinskih metrov). Foto: EPA

Vse razen šprinterskega festivala in ekipnega četveroboja preostalih šprinterskih asov bo velikansko presenečenje. Za veliko večino od 163 preostalih kolesarjev v karavani bo tako torek bolj dodatni dan počitka, preden se italijanski krog poda v Alpe. Po vremensko obupnem prvem tednu, ko je nenehno deževalo in so bile temperature tudi v osrednji Italiji daleč od 20 stopinj Celzija, je tokrat sonce in okoli 22 stopinj Celzija.

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Arnaud Demare (Groupama-FDJ), Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) so favoriti za zmago danes in jutri, ko bo na sporedu po profilu identična etapa, ki pa bo veliko daljša - 221 km. Med šprinterji ni več zmagovalca 3. etape Fernanda Gavirie, ki je moral odstopiti zaradi težav s kolenom. Mladi Nemec Ackermann je na Giru slavil že dvakrat in nosi ciklamno majico za najboljšega po točkah.

Our first #giro week

A taste for more! pic.twitter.com/BFkJjT2562 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 21. maj 2019 Prvi teden Gira skozi oči ekipe Jumbo-Visma

Valerio Conti (UAE Team Emirates) bi tako moral ubraniti rožnato majico vodilnega pred Primožem Rogličem, ki po nedeljski zmagi na kronometru v San Marinu zaseda skupno 2. mesto z občutno prednostjo pred ostalimi kapetani v boju za skupno zmago Gira.

Na prelazu Gavia pospešeno odstrajnjujejo sneg Letošnji vrh Gira (Cima Coppi) prelaz Gavia (2.621 m) je še prekrit s snegom, na nekaterih mestih ga je več kot štiri metre. Župan Ponta di Legna, kjer bo naslednji torek cilj kraljeve 16. etape, Ennio Donati, verjame, da bodo v enem tednu očistili sneg, a opozarja, da ji bo pri tem moralo pomagati tudi vreme, sicer bodo težko delali. A je napoved vse prej kot dobra."Na vso moč bomo delali, da očistimo sneg. Že zdaj trdo delamo. Če se bo vreme izboljšalo, smo prepričani, da bomo uspeli. A na vreme ne moremo vplivati. Če bo na dan etape zjutraj slabo vreme, lahko direktor odpove vzpon. Leta 2013 so celo odpovedali etapo. Upamo, da se nam letos nasmehne sonce. Na vse ostalo smo pripravljeni," pravi Donati.



Vzpon na Gavio je bil skrb direktorja Dirke po Italiji Maura Vegnija že dlje časa. Vegni pravi, da ima načrt B, a ga ni želel razkriti. Povedal je le, da dva vzpona čez Mortirolo odpadeta.V pogovoru za Gazzetto dello Sport je v ponedeljek povedal, da je prehitro sprejemati odločitev o kraljevski etapi, s sodelavci pa skrbno spremlja dogodke. Verjame, da bodo etapo speljali čez Gavio."Prehitro je za govoriti. Provinci Brescie in Sondorie delajo dneve in noči, na obeh straneh prelaza. Upamo, da se vreme izboljša," je dejal Vegni.

102. DIRKA PO ITALIJI

10. etapa: Ravenna-Modena, 145 km

Predstavitev 10. etape

Skupni vrstni red po 9. etapi: