Marko Baloh bo, če ne bo kakšnih večjih težav, svoj deseti Raam končal na drugem mestu.

Za 4.940 km (in okrog 35 tisoč višinskih metrov) je 36-letni Avstrijec potreboval 8 dni, 6 ur in 51 minut. Vsega skupaj je spal le devet ur in pol, na koncu je haluciniral. Ko je prečkal cilj, je bil prvi zasledovalec, slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh, okrog 500 km od cilja. Balohu se tako v že desetem nastopu na Raamu obeta odlično drugo mesto.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer (zadnje tri dni je močno deževalo) od Kalifornije do Annapolisa v zvezni državi Maryland Strasser ni uspel izboljšati svojega rekorda iz leta 2014 (za 80 km krajšo traso je porabil 7 dni, 15 ur in 56 minut), je pa postal prvi, ki je šestič dobil Raam. Prej sta si rekord s po petimi zmagami delila s pokojnim Juretom Robičem.