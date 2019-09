Mladoletna Magan Jastrab je nadaljevala izredno prvenstvo za ameriško kolesarstvo: ZDA so v Harrogatu osvojile zdaj že 3 zlate, 1 srebrno in 2 bronasti medalji, s čimer so najuspešnejša udeleženka SP-ja 2019. Foto: EPA

Ob 15.00 se v Doncastru začenja dirka mlajših članov, kjer se kalijo kolesarji, ki močno trkajo na vrata elite, če že niso člani ekip svetovne serije. Med 158 kolesarji na štartu je tudi peterica Slovencev: Žiga Horvat, Aljaž Jarc (oba Adria Mobil), Jaka Primožič (KK Kranj), Žiga Jerman (Groupama FDJ) in Tilen Finkšt (Ljubljana Gusto Santic).

Jerman je od poletja dalje uradno stažist pri elitni francoski ekipi in je predvidoma skupaj s Finštom glavni adut Slovenije. Po 173 km se namreč predvideva, da se bo o naslovu svetovnega prvaka v kategoriji do 23 let odločalo v šprintu manjše skupine, kjer bi do izraza prišle sposobnosti obeh mladih kolesarjev, ki sta močna v šprintih.

Do padca pred ciljem v vodilni skupini

Slovenska kolesarka Nika Jančič je mladinsko dirko na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu končala na 52. mestu, bržčas pa bi bila precej višje, če ne bi bila v zadnjem zavoju udeležena v padec, po katerem je čez ciljno črto kar pritekla.

Jančičeva je zadnje kilometre premagovala v prvi skupini, kjer se je borila za položaj, da bi dočakala priložnost v sprintu. Na zadnjem vzponu pred ciljno ravnino je izgubila nekaj metrov, na zavoju pa so kolesarke pred njo padle, mlada Slovenka se padcu ni mogla izogniti in grdo padla po asfaltu. Hitro se je pobrala, a zaradi težav s kolesom ni mogla kolesariti do cilja. Čez njega je pritekla, njen zaostanek na 52. mestu je znašal 1:35 minute.

Trk z redarjem Mikuževe

Ana Ahačič je na 57 mestu zaostala dve minuti. Metka Mikuž je končala na 89. mestu z dobrimi 14 minutami zaostanka, v prvem delu dirke pa požela svoj delež pozornosti, ker se je zaletela v redarja, ga podrla in še sama padla. Tjaša Sušnik je čez cilj prišla kot zadnja, 91., z nekaj več kot 25 minutami zaostanka.



Američanka taktično izigrala Rusinjo

Naslov svetovne prvakinje je osvojila Američanka Megan Jastrab, druga je bila v sprintu Belgijka Julie de Wilde, tretja pa Nizozemka Leike Nooijen. Favorizirana Jastrab je 2 km pred ciljem pobegnila v zavetrju svetovne prvakinje v kronometru Ajgul Garejeve, a na koncu sta se Rusinja in Američanka preveč gledali, a taktični načrt se je 17-letnici iz Kalifornije posrečil. Kot najmočnejša je Jastrabova osvojila zlato, medtem ko je Garejeva pristala na nehvaležnem 4. mestu.

92. SVETOVNO PRVENSTVO

YORKSHIRE

Cestna dirka, mladinke, 148 km:

1. M. JASTRAB ZDA 2:08:00 2. J. DE WILDE BEL isti 3. L. NOOJIEN NIZ čas ... 52. N. JANČIČ SLO 1:35 57. A. AHAČIČ SLO 2:00 89. M. MIKUŽ SLO 14:06 91. T. SUŠNIK SLO 25:13

Cestna dirka, U-23 (M), 173 km