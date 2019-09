Eugenia Bujak in Urša Pintar sta prepričani, da lahko izboljšata 22. mesto Pintarjeve iz Bergna 2017. Bujakova prihaja z odlično popotnico, na izzivu Vuelte v Madridu je osvojila skupno 5. mesto, predtem pa je bila na Dirki po Škotski četrta. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenske barve na cestni dirki najboljših kolesark na svetu branijo Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Žigart. Njihova želja in selektorja Gorazda Penka je, da izboljšajo 22. mesto Pintarjeve iz Bergna 2017, kar je najboljša slovenska uvrstitev na cestnih dirkah na svetovnih prvenstvih.

"Rada bi videla, da ena od nas pride v top 10"

Ravno Poljakinja s slovenskim potnim listom je prav adutinja za postavitev novega najboljšega dosežka Slovenk na cestni dirki svetovnih prvenstev. "Upam, da bom imela dober dan. Rada bi odpeljala dirko, kot jo znam. In brez napak. Če bom dirkala pametno in prihranila dovolj energije za zaključek, bo vse v redu. Težko rečem, da je forma prava. Je nestabilna zaradi poškodbe z začetka sezone. Rada bi videla, da ena od nas Slovenk pride v 'top 10'. To bi bil vrhunski rezultat," si je še zaželela 30-letnica, rojena na ozemlju današnje Litve, ki je leta 2013 v Firencah nastopila za Poljsko, od lani pa kolesari pod zastavo Slovenije.

Urška Žigart namesto Urške Bravec

"Letošnja sezona je bila kar dobra. Dosegla sem kar nekaj zame najboljših uvrstitev na dirkah svetovne serije. Letošnji SP bo zahteven, trasa je tehnično zahtevna, tudi dolžina bo naredila selekcijo," razmišlja Urša Pintar, za katero je najboljša sezona v svetovni seriji. Podobno najboljše izide ima tudi Urška Žigart, ki je v primerjavi s kronometrom nadomestila Urško Bravec. 22-letna Žigart, dekle Tadeja Valjavca, se je nazadnje izkazala s skupno 14. mestom na etapni dirki v Franciji l'Ardeche, ki velja za eno najtežjih etapnih dirk v ženskem kolesarstvu.

Šprint za četrti naslov Marianne Vos?

Kolesarke čaka 149,5 kilometra dolga dirka, s štartom v Bradfordu ob 12.40, pred ciljem bodo po Harrogatu prevozile tri zaključne kroge, v cilju bodo okoli 16.20.

V najožji krog favoritinj sodijo Nizozemka Marianne Vos ter njeni rojakinji in zvezdnici Annemiek van Vleuten in Anna van der Breggen, slednja brani naslov iz lanskega Innsbrucka. Trojica največjih zvezdnic ženskega kolesarstva sicer nastopa za tri različne ekipe, kar bi lahko bila na koncu največja ovira, saj se Nizozemke javno niso opredelile glede kapetanke.

V primeru šprinta je v prednosti Vos, ki dirka za četrto mavrično majico, medtem ko sta van Vleuten in van der Breggen vajeni zmagovati na klasikah z napadi in pobegi. Na kronometru je 22-letna Američanka Chloe Dygert deklasirala Breggnovo in Vleutnovo, na cesti so Nizozemke dobile zadnji dve zlati medalji (Chantal Blaak leta 2017).

Oranžni vlak bodo izzvale Italijanka Elisa Longo Borghini, Poljakinja Kasia Niewiadoma ... Britanci stavijo na Lizzie Deignan, svetovno prvakinjo iz SP-ja 2015.

92. SVETOVNO PRVENSTVO - YORKSHIRE 2019

Danes:

Cestna dirka, elite (Ž), 149 km 12.40

Na 150-km dolgi sobotni dirki štarta 152 kolesark iz vsega sveta, med njimi tudi tri Slovenke. Foto: www.alesfevzer.com

Prenos na TV SLO 2/MMC-ju od 14.40.