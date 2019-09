Slovenski kolesarji v zadnjih letih navdušujejo, nimajo pa še omembe vrednega rezultata na cestnih dirkah svetovnega prvenstva. Bo danes drugače? Foto: EPA

Dirka se je začela ob 10.00, slovenska taktika pa je bila: čim prej v beg. V prvi uri dirkanja je bil izjemno zagrizen Jan Polanc, nato se mu je pridružil še Primož Roglič in oba sta trenutno del ubežne enajsterice, v kateri sta tudi Nairo Quintana in Richard Carapaz. Res močna ubežna skupina, ki pa ji vendarle pohajajo moči. Peloton je 125 km pred ciljem zaostajal še dve minuti, potem ko je bila prednost ubežnikov že več kot štiri minute.

Tadej Pogačar je moral 186 km pred ciljem ob trku s Sivakovom zamenjati kolo. Kolesarje pere dež, tudi hladno in vetrovno je. Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Organizatorji so zaradi izjemno slabih vremenskih razmer dirko skrajšali za 24 km, tako da ne bo treba prevoziti 285 km, ampak 261. Črtali so dva od treh klancev, najlažjega in najtežjega, na koncu pa dodali dva kroga v Harrogatu, tako da bo treba prevoziti devet krogov namesto sedem. V zaključku naj bi bil slovenski adut Matej Mohorič (čeprav pravi, da na zadnjih dirkah v Kanadi ni bil pravi), a kolesarstvo je izjemno nepredvidljivo in prav lahko bi videli tudi drugačen scenarij.

Profil današnje cestne dirke, ki se je začela v Leedsu in se bo malo pred 17. uro končala v Harrogatu. Foto: Twitter

Deževno vreme ustreza Tadeju Pogačarju, ki je na Dirki po Španiji kazal neverjetne predstave in bil na koncu tretji, mu pa ne ustreza, da je trasa zdaj skrajšana in položnejša. V slovenski ekipi so še Grega Bole, Luka Pibernik, Jan Polanc, Jan Tratnik in David Per.

V najožji krog favoritov sodijo Nizozemec Mathieu van der Poel, Francoz Julian Alaphilippe, Belgijca Greg van Avermaet, Philippe Gilbert, Italijan Matteo Trentin in seveda Slovak Peter Sagan, ki ima že tri mavrične majice.