Foto: EPA

Član ekipe Jumbo Visma je bil za svojo prvo zmago med profesionalci najmočnejši na zaključnem vzponu na 1.220 m visoki Flumserberg. Z izjemnim zaključkom je drugo mesto osvojil Kolumbijec Egan Bernal, ki je zaostal 16 sekund in oblekel rumeno majico, ki jo je od ponedeljka nosil Peter Sagan.

Tretji je bil Francois Bidard (+0:24), četrti Jan Hirt (+0:29) in peti Domenico Pozzovivo (+0:31).

"Zame je ta zmaga nekaj posebnega. Pred tremi leti sem na Dirki po Švici osvojil majico za najboljšega na gorskih ciljih, danes slavim svojo prvo zmago med profesionalci. Po radiu sem slišal, da je Bernal napadel, vendar se nisem hotel ozirati nazaj, saj me je lani v Kaliforniji premagal. Govoril sem si, da se to ne sme zgoditi in da moram zmagati za vsako ceno," je povedal 25-letni Tolhoek.

Tako kot včeraj je bil v begu Matej Mohorič, ki pa na koncu ni krojil razpleta.