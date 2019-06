Antwan Tolhoeck na letošnjem Giru na najtežjih klancih ni mogel pomagati Primožu Rogliču, saj je že prej zaostal, danes pa je "stresel" kandidate za zmago na Dirki po Franciji. Foto: EPA

Član ekipe Jumbo Visma je bil za svojo prvo zmago med profesionalci najmočnejši na zaključnem vzponu na 1220 m visoki Flumserberg. Z izjemnim zaključkom je drugo mesto osvojil Egan Bernal. Kolumbijec, ki ima velike načrte tudi za Tour de France, je zaostal 16 sekund in oblekel rumeno majico, ki jo je od ponedeljka nosil Peter Sagan.

Samo da se ne ponovi lanska zgodba v Kaliforniji

"Zame je ta zmaga nekaj posebnega. Pred tremi leti sem na Dirki po Švici osvojil majico za najboljšega na gorskih ciljih, danes slavim svojo prvo zmago med profesionalci. Po radiu sem slišal, da je Bernal napadel, vendar se nisem hotel ozirati nazaj, saj me je lani v Kaliforniji premagal. Govoril sem si, da se to ne sme zgoditi in da moram zmagati za vsako ceno," je povedal 25-letni Tolhoek.

Tako kot včeraj je bil v ubežni skupini (v njej je bilo 24 kolesarjev) Matej Mohorič, ki pa je pred zadnjim vzponom zaostal. Simon Špilak je osvojil 18. mesto (+1:22), skupno je petnajsti.

V petek bo na sporedu nova težka etapa z zaključnim vzponom, kolesarji bodo med Unterterzenom in St. Gotthardom prevozili 217 kilometrov.

Dumoulin odpovedal Tour

Tom Dumoulin ne bo nastopil na letošnji Dirki po Franciji, saj po poškodbi kolena, zaradi katere je izpustil tudi Dirko po Italiji, še ni dovolj dobro okreval. "Zelo sem si želel na Tour, toda ta teden sem spoznal, da ne bom uspel biti pravočasno dobro pripravljen. Moram poslušati svoje telo," je povedal kolesar Sunweba.