Še sprejem v domačem Zasavju in Roglič si bo lahko vzel čas zase in partnerico Loro, s katero sredi junija pričakuje naraščaj. Foto: BoBo/Borut Živulović

Glavni trener Jumbo-Visme Merijn Zeeman je za vodilni nizozemski časopis Het Nieuwsblad poudaril, da ima edino nizozemsko moštvo World Toura še dovolj časa, da dokončno zaokroži in določi osmerico za prihajočo 106. Dirko po Franciji (prenosi na TV SLO 2/MMC-ju).

Popoldne domači sprejem za Rogliča Ob 18.00 se bo v Zagorju pred Weinbergerjevo hišo na mestne ploščadi začel slovesni sprejem za Primoža Rogliča v domačih krajih.

"Po Kriteriju Dauphine (9. - 16. junija) bomo s hribolazci raziskali nekatere gorske etape Toura. Do takrat bo Giro že pozabljen. Pustil mu bom prosto, da razišče," je napovedal Zeeman, da bo šel Roglič s predvidenim moštvom na ogled v Francijo, nakar se bodo pri Jumbo Vismi odločili.

Glavni pomočnik in drugi adut?

"Primož ima dobro prvo polovico sezone, a nima velikega smisla ga vzeti, če ne bo v vrhunski formi. A imamo še nekaj časa, da se odločimo," je poudaril trener, da gre zasavski orel na Tour de France samo v primeru, da bo povsem okreval po naporih 102. Dirke po Italiji, ki jo je kot prvi Slovenec sklenil na zmagovalnem odru na skupno 3. mestu.

Jumbo-Visma gre s predvidenim kapetanom na Touru Stevenom Kruijswijkom na Dauphine kot generalno vajo. V začetku sezone je bilo predvideno, da bo Roglič znova pomočnik Nizozemcu na francoski pentlji, ki sta jo lani končala na 4. in 5. mestu, pri čemer je Slovenec prehitel uradnega kapetana ekipe.

Po zadnjem prostem dnevu na Giru so na Nizozemskem pisali, da pripravlja Jumbo-Visma novo izboljšano pogodbo za Rogliča, ki bi veljala do leta 2023. Bo ostal zvest Nizozemcem, ki so dali priložnost nekdanjemu smučarskemu skakalcu, ali bo skušal izkoristiti vrtiljak prestopov kolesarjev, ki dirkajo za stopničke Grand Tourov? Foto: EPA

Preveč ciljev: šprinti Groenewegna, ekipni kronometer

A Nizozemci bodo imeli na Touru tudi vročega šprinterskega aduta Dylana Groenewegna, ki je v zadnjih dveh letih že dobil tri etape na najprestižnejši kolesarski dirki. Zaradi tega morajo pri Jumbo-Vismi dobro razdeliti vloge in moči tako za šprinterski vlak kot za gore, hkrati pa ne skrivajo velike želje, da se čim bolje odrežejo tudi na prestižnem ekipnem kronometru, ki bo na Touru že v 2. etapi v Bruslju.

Ali se je česa nalezel od De Plusa?

Po komediji zmešnjav na 14. etapi proti Comu je postal Jumbo Visma tarča posmeha v kolesarski karavani in kolesarsko obarvanih medijih. Ob tem se je počasi tudi razkrilo, da je bilo Rogličevih zdravstvenih težav več kot jih je priznaval športni direktor Juma na Giru Addy Engels. Sam Roglič je razkril, da je imel težave z želodcem že na 13. etapi, nato je izgubil tek, med omenjeno nedeljsko etapo je ob padcu utrpel težji udarec in je imel vse do konca bolečine v pljučih.

V karavani so člani nevpleteni moštev namigovali, da se ni Roglič česa nalezel od sostanovalca in predvidenega prvega pomočnika za gore Laurensa De Plusa, ki je odstopil zaradi bolezni. Uradno zaradi bolečin v grlu in vročine. Sam trener Zeeman je za Het Nieuwsblad omenil Primoževe težave z dihali, pri čemer ni jasno ali zaradi udarca ob trku s cestno ograjo ali mogoče celo bolezni.

Kako je Roglič osvojil 3. mesto v Veroni

Osebni dejavni - očetovstvo

Ob vsej kadrovsko-zdravstveni kombinatoriki je tukaj še pomemben osebni dejavnik - v prihodnjem tednu ali dveh bo namreč Primož Roglič prvič postal oče. Sam Roglič je na ponedeljkovem sprejemu v Ljubljani dejal, da bo njegova (ne)udeležba znana že v dobrem tednu, kar se nekako ujema z zaključkom 8-dnevne dirke Dauphine.

Nibali, Landa že potrdila Tour

Dirkanje na najbolj sloviti in s tem najpomembnejši večetapni dirki na svetu so sicer že potrdili nekateri kapetani, ki so blesteli na minulem Giru. V Francijo gre tako tudi drugi Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), ki je sicer dejal, da bržkone ne bo dirkal na skupno razvrstitev, kar pa številni dvomijo, a hkrati je bil že potrjena javna skrivnost, da bo drugo leto vozil za Trek-Segafredo.

Četrtouvrščeni iz Verone Mikel Landa gre na TdF uradno kot pomočnik Nairu Quintane pri Movistarju. Veliki osmoljenec Gira Tom Dumoulin (Sunweb) medtem sporoča, da okrevanje ne gre čisto po načrtu in še ni potrdil nastopa na generalki na Dauphineju.