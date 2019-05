Vincenzo Nibali se drugo leto seli v italijansko moštvo Trek-Segafredo, a je odločen, da slovensko obarvanemu Bahrainu-Meridi vseeno prinese še nekaj uspeha. Foto: EPA

Vincenzo Nibali, ki se bo potegoval za tretjo skupno zmago v karieri na Giru, je po mnenju stavnic četrti kandidat za roza majico. Po zmagi na Dirki po Romandiji je na prvo mesto skočil Primož Roglič s kvoto 2, drugi je Nizozemec Tom Dumoulin (Sunweb) s kvoto 2,25, tretji pa Britanec Simon Yates (Michelton-Scott) s kvoto 2,5. Za omenjeno trojico prvih favoritov sledi dvakratni zmagovalec Dirke po Italiji (2013 in 2016) Nibali s kvoto 7, z okroglo kvoto 10 peterico izpostavljenih pretedentov za skupno zmago zaokroža Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana).

Grega Bole ima letos najboljši izid 3. mesto iz 1. etape Dirke po Kataloniji, nazadnje pa je bil 10. na enodnevni dirki najvišjega razreda Eschborn‒ Frankfurt. Foto: www.alesfevzer.com

"Giro je moj glavni cilj v prvem delu sezone. Pripravljen sem na veliko avanturo in se zavedam, da je pred mano ogromno zahtevnih kilometrov po gorah, veliko pomembnih posamičnih kronometrov ter lepo število tekmecev," pravi Nibali, ki bo nastopil že na svojem 21. grand touru (Giro, Tour in Vuelta). "Že 21? Nekaj pa se jih je res nabralo," se je šalil Nibali, ki poudarja, da je še kako lačen novih uspehov. "Na srečo se ne počutim starega in mislim, da še zmorem še tri leta trdega kolesarjenja. Imam nekaj več gub in nekaj malega sivih last, a še nisem za staro šaro," je v intervjuju za Cyclingnews zatrdil 34-letni morski volk iz Messine.

Če Nibaliju kot prvemu italijanskemu adutu za slavje na rožnati dirki res uspe, bi za en mesec izboljšal rekord najstarejšega zmagovalca v več kot stoletni zgodovini dirke. Rekord drži Fiorenzo Magni, ki je leta 1955 tretjič osvojil Giro, ko je bil star dobrih 34. let.

Ekipo Bahrain-Meride sicer sestavljajo: Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso, Andrea Garosio, Grega Bole, Kristijan Koren in Valerio Agnoli.

V močno slovensko obarvanemu moštvu Bahrainu-Meridi po pričakovanjih ne gre brez Slovencev. Grega Bole bo del vlaka za ravninske etape, pri čemer bi lahko dobil tudi proste roke za samostojne zaključke. Kristjan Koren pa bo kot vestni pomočnik običajno spremljal Nibalija.

Ulissi kapetan UAE-ja, v ekipi tudi Polanc

Tudi ekipa UAE Emirates je predstavlila osmerico, ki bo v soboto v Bologni začela tritedenski maraton. V njej bo pričakovano Jan Polanc, ki ima na Giru dve etapni zmagi. Ob 27-letnem Slovencu, ki je leta 2017 Giro v skupni razvrstitvi končal na 11. mestu, bodo v ekipi še Italijani Simone Consonni, Valerio Conti, Marco Marcato in Diego Ulissi, Kolumbijca Fernando Gaviria in Juan Sebastian Molano in Švicar Tom Bohli. "Cilj je, da smo agresivni, napadalni in poskušamo biti protagonisti, tako pri podpori Gavirie kot tudi pri Ulissiju, Polancu in Contiju, ki so že dobro tekmovali na Giru," je dejal generalni menedžer ekipe Joxean Matxin.