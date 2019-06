Primož Roglič in Vincenzo Nibali sta glavna izzivalca Richarda Carapaza. Foto: BoBo

Kolesarji so se na začetku "ogreli" z 18,7 km dolgim vzponom druge kategorije na Cima Campo (1.425 m). Pet kilometrov pred vrhom se je izoblikovala skupina 12 kolesarjev. Prvi je čez gorski cilj prišel Jai Hindley.

Favoriti za končno zmago so skupaj v glavnini, ki je bila sprva dodobra razredčena in je štela okoli 30 mož. Na vrhu prvega klanca so zaostajali 50 sekund.

Prednost ubežne skupine je na spustu narasla prek dveh minut. V glavnini je 50 do 60 kolesarjev. Kmalu bo sledilo hribolazenje na najvišjo točko letošnjega Gira - 2.047 metrov visoki Manghen. Povprečen naklon je 7,6 odstotka, klanec pa je dolg 18,9 kilometra.

Etapa je dolga 191 kilometrov. Zaključila se bo z vzponom na Croce D'Aune, dolgim 11,1 kilometra in povprečnim naklonom 5,5 %. Spustu sledi "grande finale" ‒ 6,9 kilometra dolg vzpon na Monte Aveno, kjer je povprečni naklon 7,3 odstotka.

Giro se bo končal v nedeljo s 17-kilometrsko vožnjo na čas.

Profil današnje etape. Foto: Giro