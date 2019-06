Primož Roglič bo nastopil prvič po koncu Dirke po Italiji. Foto: BoBo

Roglič od konca italijanske pentlje ni dirkal, medtem pa je postal še oče.

Prvi favoriti za zmago so kolesarji Bahrain-Meride, ki na Gorenjsko prihajajo z branilcem naslova Matejem Mohoričem, Grego Boletom (prvakom leta 2011), Luko Pibernikom (2013, 2015), Domnom Novakom in Janom Tratnikom (2016).

UAE Emirates bo imel dve železi v ognju, Tadeja Pogačarja in Jana Polanca. Nastop je na nedavno končani Dirki po Sloveniji napovedal Luka Mezgec.

Pibernik je eden izmed treh Slovencev z dvema zmagama na DP-ju. Najboljši je bil v letih 2013 in 2015, kar je uspelo le še Tadeju Valjavcu in Mitji Mahoriču.

Na štartnem seznamu je tudi Jani Brajkovič, ki je odslužil dopinško kazen. Belokranjec je aprila lani med Dirko po Hrvaški padel na dopinškem testu in zaradi tega od Mednarodne kolesarske zveze (Uci) prejel 10-mesečno prepoved nastopanja.

V ženski članski konkurenci bo lani upokojena Polona Batagelj dobila naslednico. Na štartnem seznamu je pet kolesark. Štiri iz BTC City Ljubljane in ena iz KK Kranj. Prva favoritinja je Eugenia Bujak, njena najresnejša tekmica pa Urša Pintar.

Prireditelji iz KK Bled in KK Gorje so pripravili zanimivo progo, ki naj bi dopuščala možnosti za zmago za vse tipe kolesarjev. Krog bo dolg 21,4 kilometra s 307 metri višinske razlike. Štart in cilj bosta v športnem parku v Radovljici.

Člane in mlajše člane čaka 149,8 kilometra dolga dirka, ki se bo začela ob 14.30. Že prej se bodo v lov na majice državnih prvakov podale članice, mlajše članice in starejši mladinci ter mlajši mladinci in starejše mladinke.