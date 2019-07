17. septembra 2017 je Slovenija v Carigradu stopila na vrh Evrope. Foto: EPA

Tako kot je bilo to že na zadnjih dveh EuroBasketih, bo znova vsaka skupina igrala v svoji državi. Ena bo zagotovo v Nemčiji, in sicer v Kölnu. Namreč Nemci so edini oddali kandidaturo tudi za zaključni del prvenstva. Izločilni boji bodo tako v Berlinu. Za preostala tri mesta se poleg Ljubljane potegujejo še Češka (Praga), Estonija (Talin), Gruzija (Tbilisi), Madžarska (Budimpešta) in Italija (Milano).



Odločitev znana med 16.30 in 17.00

Najprej bodo vsi imeli še zadnjo predstavitev svoje kandidature. Slovensko delegacijo bodo v Münchnu zastopali generalni sekretar Košarkarske zveze Rašo Nesterović, poslovni direktor Aleš Križnar in vodja projektov na KZS-ju Matevž Homovec, medtem ko je predsednik zveze Matej Erjavec član odbora Fiba Europe in bo tudi s svojim glasom odločal o prirediteljih obeh prvenstev. Po predstavitvi vseh sedmih kandidatov, razpored je pripravljen po abecednem vrstnem redu, tako da se bo Slovenija predstavila kot zadnja, bodo člani odbora Fiba Europe glasovali o organizatorjih, odločitev pa bodo sporočili predvidoma med 16.30 in 17.00.



Slovenija se bori za organizacijo ene skupine evropskega prvenstva leta 2021. Foto: KZS

"Najprej bi se za hiter odziv ob oddaji kandidature še enkrat rad zahvalil vsem državnim organom, še posebej ministru za izobraževanje, znanost in šport Jerneju Pikalu, vladi in pristojnim ministrstvom. Prav tako tudi sodelavcem na Košarkarski zvezi, ki so v tem kratkem času pripravili odlično zasnovo projekta. Izkušenj pri organizaciji velikih dogodkov nam ne manjka, kar smo v preteklosti na najvišji ravni večkrat dokazali. Tudi ob majskem obisku delegacije evropske košarkarske zveze in ogledu dvorane Stožice ter hotelskih namestitev smo bili deležni pohval. Konkurenca za organizacijo evropskega prvenstva je velika, vsak kandidat pa seveda s svojimi aduti računa, da mu bo zaupana organizacija. Za sam zaključek kandidature smo za člane odbora Fiba Europe pripravili še zabavno predstavitev in seveda vsi iskreno upamo, da nam bodo namenili svoj glas,'' je povedal Erjavec.

Slovenija aktualni evropski prvak

Leta 2015 so zaradi napete situacije v Ukrajini organizacijo evropskega prvenstva prevzele Francija, kjer je bil tudi drugi del turnirja, Latvija, Nemčija in Hrvaška. Ker se je format izkazal za posrečenega, so po enakem principu organizirali tudi prvenstvo dve leti kasneje, ki so ga gostile Finska, Romunija, Izrael in Turčija. V Carigradu so se delile medalje, kjer je Slovenija v velikem slogu osvojila zlato medaljo.



Slovenija je sicer zadnja, ki je sama organizirala evropsko prvenstvo. Celje, Koper, Jesenice in ljubljanski Tivoli so gostili skupinski del, v Stožicah pa so bili izločilni boji. Domača reprezentanca je zasedla peto mesto, na evropski vrh pa so stopili Francozi.



Najprej bodo izbrali gostitelja naslednjega evropskega prvenstva za košarkarice. Kandidaturo so oddale. Švedska (Stockholm), Ukrajina (Kijev in Zaporožje) ter skupaj Španija in Francija (Valencia, Lyon in Pariz).