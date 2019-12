Dončić na tekmo dosega skoraj trojni dvojček. V povprečju je v letošnji sezoni prispeval 30,7 točke, 10,3 skoka in 9,4 podaje na tekmo. Foto: Reuters

Mavericksi so že štirikrat izgubili na domačem parketu. V zadnjih tednih so ujeli zmagoviti ritem in utrdili so se tik pod vrhom Zahoda. Tako uspešne prve četrtine rednega dela niso pričakovali niti najzvestejši navijači.

Volkovi so brez poraza na gostovanjih vse od 6. novembra. Karl-Anthony Towns in Andrew Wiggins sta nosilca igre.

Dragić bo izpustil drugo zaporedno tekmo

Derbi Vzhoda bo v TD Gardnu, kjer bo Boston gostil Miami. Vročica je v torek kot prva ekipa zmagala v Torontu, tudi Celticsi na domačem parketu še ne poznajo poraza, dobili so vseh sedem tekem. Erik Spoelstra še ne bo mogel računati na Gorana Dragića, ki bo izpustil drugo tekmo zaradi poškodbe desne prepone.

Tekme 4. decembra:

Ob 2.30:

DALLAS – MINNESOTA

CHARLOTTE – GOLDEN STATE

DETROIT – MILWAUKEE

ORLANDO – PHOENIX

BOSTON – MIAMI

ATLANTA – BROOKLYN

OKLAHOMA – INDIANA

CHICAGO – MEMPHIS

UTAH – LA LAKERS

PORTLAND – SACRAMENTO

Tekme 5. decembra:

WASHINGTON – PHILADELPHIA

TORONTO – HOUSTON

NEW YORK – DENVER

NEW ORLEANS – PHOENIX