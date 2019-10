Slaven Rimac je lahko zadovolje s štartom v Ligo ABA, v Evropskem pokalu pa ni šlo po načrtih. Foto: www.alesfevzer.com

Proti Darušafaki so se izbranci Slavena Rimca dobro upirali, a zelo slabo odigrali končnico. Še grenkejši je bil poraz v Kazanu, kjer so zapravili 13 točk naskoka v tretji četrtini. Unics jih je povozil v zadnji četrtini.

V Ligi ABA so Ljubljančani začeli odlično. Premagali so Mego Bemax in tudi Cibono, čeprav v nedeljo v Stožicah v drugem polčasu niso blesteli.

Brescia je po prvih dveh tekmah polovično uspešna. Najprej je italijanska levinja doma ugnala Unics, nato pa klonila v Badaloni pred Joventutom. Že lani je igrala v Evropskem pokalu in tekmovanje s tremi zmagami in sedmimi porazi končala po skupinskem delu.

Najboljša strelca sta ameriški branilec DeAndre Lansdowne in Luca Vitali, ki je tako kot Awudu Abass branil barve italijanske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu. Od igralcev je najbolj uveljavljeno ime David Moss, ki ima ogromno evroligaških izkušenj.

Skupina C, 3. krog, danes ob 20.45:

BRESCIA - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (19:27, 20:19, -:-, -:-)



JOVENTUT - DARUŠAFAKA

NANTERRE - UNICS KAZAN