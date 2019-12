Foto: Budućnost VOLI/Liga ABA

Gre za derbi vrha lestvice.

Prvaki jadranske lige iz leta 2018 so slavili na zadnjih šestih tekmah v omenjeni ligi, tako da varovance Slavena Rimca čaka težka naloga.

V prvi četrtini sta bili ekipi še izenačeni, v drugi četrtini pa so gostitelji ob napakah zmajev in z učinkovitim napadom naredili serijo 11:2 ter povedli z dvomestno prednostjo (42:31), ki je niso izpustili iz rok do polčasa. Ob polčasu so vodili za 13 točk (54:41).

Gostitelji se tu niso ustavili, še naprej so bili razpoloženi v napadu, povedli so za 23 točk (77:54). Zmaji so nekoliko znižali zaostanek, Budućnost je v odločilno četrtino vstopila s +15 (78:63).

LIGA ABA

10. KROG

Danes ob 18.00:

BUDUĆNOST - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (26:23, 28:18, 24:22, -:-)

Ob 20.00:

KRKA - MORNAR

Nedelja ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - FMP

Ponedeljek ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - ZADAR

CIBONA - IGOKEA

66:91 (20:17, 18:22, 15:32, 13:20)

MEGA BEMAX - PARTIZAN

77:98 (27:22, 24:27, 15:17, 11:32)