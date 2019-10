Marko Simonović je bil v zaključku prve četrtine neustavljiv. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani se po nekaj letih izostanka vračajo v drugi Ulebov rang klubskega tekmovanja v Evropi. Skupinski del evropskega pokala bodo igrali od začetka oktobra do sredine decembra, če se bodo uvrstili med prve štiri moštva v skupini C, pa bodo evropsko sezono podaljšali vsaj do začetka marca.

Cedevita Olimpija bo v prvem delu igrala z Brescio, Nanterrom, Unicsom iz Kazana, Joventutom iz Badalone ter carigrajsko Darušafako.

Tri od teh ekip so že osvojile evropski pokal Uleb (Darušafaka 2018, Unics 2011, Joventut 2008), ki bo letos v zaključku še posebej zanimiv, saj bosta prvič oba finalista napredovala v Evroligo. Do zdaj je ta čast pripadala le zmagovalcu, v zadnji sezoni Valencii.

Ljubljančanom uspel delni izid 12:0

Srečanje v Stožicah je bilo izenačeno do 7. minute, nato pa so Ljubljančani prestavili v višjo prestavo. Marko Simonović je zadel dve zaporedni trojki, Maik Zirbes je zadel takoj po vstopu v igro, svoje je dodal še Codi Miller-McIntyre, tako da so gostitelji prvo četrtino sklenili z delnim izidom 12:0 (24:12). Gostje so v prvih desetih minutah storili kopico napak, v napadu igra nikakor ni stekla, organizator igre Gary Browne je večkrat izgubil žogo.

Darušafaka vrnila udarec

Turki so se v drugi četrtini zbrali in pobrali. Po koših Ryana Boatrighta in Andrije Stipanovića (28:14) so z delnim izidom 13:0 zaostanek stopili na vsega točko (28:27), povedli so dobre tri minute pred odmorom, ko je s 'floaterjem' zadel Mahir Agva (30:31). Z dvema zaporednima trojkama sta gostitelje presenetila še Doron Lamb in Kartal Ozmizrak, tako ad so Turki na odmor odšli s prednostjo štirih točk (35:39).

Evropski pokal, skupina C, 1. krog

Danes ob 19.30:

CEDEVITA OLIMPIJA - DARUŠAFAKA

-:- (24:12, 11:27, -:-, -:-)

Ob 20.00:

NANTERRE - JOVENTUT

Ob 20.30:

BRESCIA - UNICS KAZAN

Prvi del bo potekal med 2. oktobrom in 18. decembrom. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe.