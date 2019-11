Ekipi sta na vrhu jadranske lige – obe sta vknjižili pet zmag in en poraz –, v Stožicah se tako obeta zanimiv obračun.

To se je pokazalo že v 1. četrtini, ki jo je Olimpija s trojko Jake Blažiča ob izteku časa dobila z 21:19. Zmaji so v tem delu igre povedli z 8:2. Gostje so odgovorili z delnim izidom 0:7 in prvič so povedli (8:9). V nadaljevanju sta bili ekipi izenačeni.

V drugi četrtini je Olimpija izkoristila številne izgubljene žoge gostov, učinkovita je bila v napadu (met zmajev za 2 v prvem polčasu je 75-odstoten), po trojki Marka Simonovića je povedla za 8 točk (45:37), na odmor pa odšla s +6 (45:39).

Foto: Cedevita Olimpija/Jurij Kodrun

Varovancem Slavena Rimca je odmor dobro del, saj so po vrnitvi nadaljevali z dobro predstavo. Po dveh minu

tah igre v tretji četrtini so prvič povedli z dvomestno prednostjo (51:41). Po dveh zaporednih trojkah Ryana Boatrighta (to so bile njegove prve točke iz igre) so zmaji v zadnjo četrtino vstopili z 10 točkami prednosti (73:63).

Gostje so hitro prepolovili zaostanek, 4. četrtino so namreč odprli z delnim izidom 0:6 (73:69). Po dveh minutah igre so zmaji le zadeli, za tri točke je zadel Codi Miller-McIntyre (76:69). Nato je tretjo trojko zadel še Boatright in Olimpija je spet vodila za 10 (79:69).

A gostom se je vztrajnost obrestovala, saj so spet ujeli Olimpijo (81:77), kar je Rimca prisililo v minuto odmora. FMP se je približal na le dve točki zaostanka (83:81).

LIGA ABA

7. KROG

Danes ob 20.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - FMP

-:- (21:19, 24:20, 28:24, -:-)

IGOKEA - BUDUĆNOST

72:83 (20:19, 22:26, 16:14, 14:24)

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - KOPER PRIMORSKA

Ob 17.00:

MORNAR - ZADAR

Ob 20.00:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - KRKA