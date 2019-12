Po polovici jadranskega tekmovanja so zmaji tik pod vrhom z osmimi zmagami in tremi porazi, Beograjčani pa so vpisali le dve zmagi in so trenutno celo zadnji. Pri Megi igrata nekdanja košarkarja Olimpije Jurij Macura, ki se je kalil v mlajših selekcijah ljubljanskega kluba, in Blaž Mesiček, ki je oblekel tudi dres članskega moštva, za katerega je igral še uvodni del lanske sezone.

Prvi medsebojni dvoboj v tej sezoni so v Hali sportova Ranka Žeravice zanesljivo dobili Ljubljančani, ki so Mego tedaj nadigrali s 87:63. Imenitno tekmo je odigral Marko Simonović, ki je dosegel 24 točk, od tega je zadel kar šest trojk. Pri Megi sicer igra njegov soimenjak, ki je v Beograd posojen s strani Olimpije.



V petek je v srbski prestolnici gostovala Krka, ki je morala priznati premoč FMP-ju (84:81), Koper Primorska, ki jo pestijo finančne težave, pa po odhodih treh nosilcev igre in trenerja Jurice Golemca v ponedeljek gosti aktualnega prvaka regionalne lige, Crveno zvezdo, za katero že lahko zaigra Marko Jagodić Kuridža.



12. krog, sobota ob 17.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - MEGA BEMAX

-:- (21:15, -:-, -:-, -:-)

Ob 20.00:

PARTIZAN - IGOKEA



Nedelja ob 18.00:

MORNAR - CIBONA



Ob 20.00:

ZADAR - BUDUĆNOST



Ponedeljek ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - CRVENA ZVEZDA



Odigrano v petek:

FMP - KRKA

84:81 (18:18, 18:26, 24:20, 24:17)

Đorđević 18, Pot 11, Reath in Ulubay po 10; Cosey 23, Marinelli 19, Jones 11, Balažič 10, Lapornik 9.