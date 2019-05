Prvo četrtino je Petrol Olimpija dobila z 28:19, pri čemer sta dobro polovico točk dosegla Lorbek (8) in Šamanić (7). Foto: www.alesfevzer.com

V Stožicah se je ob 18.30 začela tretja tekma četrtfinalne serije med Olimpijo in Šenčurjem, trenutno poteka tretja četrtina. Po prvem polčasu je bil izid 43:32. Lorbek in Jones s po osmimi točkami sta bila v prvih 20 minutah najboljša strelca Petrola Olimpije, po 8 točk sta pri gostih dosegla tudi Pavić in Novak.

Na prvi tekmi je četrtfinalne serije Olimpija še odnesla celo kožo, v soboto pa so v Šenčurju gostitelji po razburljivi končnici zmagali s 73:70 in tako izsilili odločilno tretjo tekmo.

Zmagovalec obračuna se bo v polfinalu (prav tako na dve zmagi) meril s Heliosom. Drugi polfinalni par je Sixt Primorska – Krka.

LIGA NOVA KBM, četrtfinale, tretja tekma, danes ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA – GOR. GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR (v zmagah 1:1)

-:- (28:19, 15:13, -:-, -:-)

Polfinale, prva tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA – KRKA

Druga tekma bo 13. maja ob 18.45.

Sobota ob 17.00:

OLIMPIJA/GGD ŠENČUR – HELIOS

Druga tekma bo 13. maja.

Morebitne tretje tekme polfinala bodo 15. maja, finale se začne 18. maja.