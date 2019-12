Ljubljanski košarkarji gostujejo pri Ciboni. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so v zadnjem času zelo rapzoloženi, po dveh zaporednih zmagah v jadranski ligi so imeli teden dni premora, v katerem so se lahko v miru pripravili na danšnji obrčaun.

Liga ABA, 13. krog

Lestvica: BUDUCNOST 9 3 113 21 CEDEVITA OLIMPIJA 9 3 60 21 PARTIZAN 9 3 98 21 KOPER PRIMORSKA 8 4 8 20 FMP 8 4 81 20 MORNAR 7 6 -3 20 CRVENA ZVEZDA 7 5 115 19 IGOKEA 3 10 -63 16 KRKA 4 8 -85 16 CIBONA 4 8 -124 16 ZADAR 3 9 -66 15 MEGA BEMAX 2 10 -134 14

Danes ob 12.00:

CIBONA - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (17:26, -:-, -:-, -:-)

Ob 18.00:

KRKA - ZADAR

Ob 21.00:

PARTIZAN - KOPER PRIMORSKA

Ponedeljek ob 18.00:

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

MEGA BEMAX - FMP

IGOKEA - MORNAR

98:91 (28:29, 18:16, 26:27, 26:19)