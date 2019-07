Nova zvezdniška naveza v Los Angelesu – Kawhi Leonard in Paul George. Foto: Reuters

Na izjemno razburljivi poletni tržnici najmočnejše košarkarske lige na svetu je bil prav 28-letni Kawhi glavna zvezda, njegova odločitev pa najtežje pričakovana. Za njim je sijajna sezona v dresu Toronta, ki ga je popeljal do prvega prstana. Superzvezdnik, ki se mu je iztekla pogodba, je že pred lanskim prihodom v Kanado, ko je zapuščal San Antonio, s katerim je prstan osvojil leta 2014, izrazil željo po vrnitvi v rodno Kalifornijo.

Zdaj se mu je ta tudi izpolnila, hkrati pa mu je uspelo v moštvo privabiti še eno zveneče ime – Paula Georgea, ki je v pretekli sezoni blestel v dresu Oklahome Cityja in bil v glasovanju za najkoristnejšega posameznika rednega dela sezone uvrščen na tretje mesto za Giannisa Antetokounmpa in Jamesa Hardna. Yahoo Sports poroča, da bo Kawhi podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 142 milijonov dolarjev.

"Če pripeljete Georga, pridem"

Kot piše ESPN, se je Leonard odločil za prihod v Clipperse, potem ko se je sešel še z dvema franšizama – Los Angeles Lakers in Toronto Raptors. Zadnji sestanek je imel prav z zdajšnjimi prvaki. Čeprav se ni odločil za Jezernike, kjer bi tvoril atomsko trojko z LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom, pa je vseeno ob sebi želel zvezdnika najvišjega kova.

Za odhod v Los Angeles je prepričal tudi Georgea, ki je nato vodstvo Oklahome zaprosil za menjavo, Kawhi pa je lastniku Clippersov Stevu Ballmerju sporočil: "Če pripeljete Georgea, pridem." Praktično velike izbire Thunder ni imel, cilj je bil le, da iz posla iztrži čim več. Za Georgea, ki prav tako prihaja iz Kalifornije, so dobili nadarjenega branilca Shaia Gilgeousa Alexandra, italijanskega krilnega košarkarja Danila Gallinarija in rekordno število izborov na draftu, dodaja ESPN.

V zadnji sezoni je Leonard dosegal v povprečju 26,6 točke in 7,3 skoka na tekmo. Blestel je v končnici, kjer je bilo njegovo povprečje kar 30,5 točke in 9,1 skoka na srečanje. Po zmagi nad Golden Statom je bil drugič v karieri imenovan za MVP-ja finala. Odlično sezono ima za sabo tudi 29-letni George, ki je podobno kot Kawhi odličen tako v napadu kot tudi v obrambi. 206 centimetrov visoki krilni košarkar je za Oklahomo, kamor je leta 2017 prišel iz Indiane, v statistiko vpisoval 28 točk in 8,2 skoka.

Green za dve leti med Lakerse

Medtem se je Danny Green, ki je bil soigralec Kawhija tako v šampionski zasedbi San Antonia kot Toronta, odločil za odhod k Lakersom. 32-letni ostrostrelec, ki je bil tudi na seznamu želja Dallasa, je k Raptorsom prestopil lani v poslu za Leonarda, predtem pa je igral še za Cleveland in Union Olimpijo. S 16-kratnimi prvaki bo podpisal dvoletno pogodbo, s katero bo v žep pospravil 30 milijonov dolarjev.