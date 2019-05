CSKA Moskvac je novi evropski prvak. Foto: EPA

Carigrajčani so v polfinalu presenetljivo premagali Fenerbahče, Moskovčani pa so bili v izenačeni tekmi boljši od branilca naslova Real Madrida. Efes se je potegoval za prvi naslov v zgodovini kluba.

Zasedba iz Moskve je bila v prednosti zavoljo kakovostnega in širokega igralskega kadra, predvsem pa zaradi izkušenj na sklepnih turnirjih. Od leta 2001 je manjkala le v Bologni 2002 in Barceloni 2011. V tem času je bila prvak trikrat, še trikrat pa je igrala v finalu.

Efes Anadolu je že z uvrstitvijo v finale prišel do največjega uspeha v zgodovini kluba. Dvakrat so že bili udeleženci zaključnih turnirjev, nazadnje leta 2001, ko so na koncu zasedli tretje mesto.

Na tekmi za 3. mesto je v ponovitvi lanskega finala Real s 94:75 porazil Fenerbahče.

Vesely MVP sezone

Vodstvo Evrolige je razglasilo tudi najkoristnejšega igralca sezone (MVP). Luko Dončića, ki je lani kot najmlajši v zgodovini prejel to prestižno priznanje, je nasledil Čeh Jan Vesely, član Fenerbahčeja.

Vesely je bil hkrati uvrščen tudi v idealno peterko evrolige, v kateri so še Nick Calathes (Panathinaikos), Will Clyburn (CSKA Moskva), Brandon Davies (Žalgiris) in Kostas Sloukas (Fenerbahče).

Finale:

ANADOLU EFES (4) - CSKA MOSKVA (2)

83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

Za 3. mesto:

FENERBAHČE (1) - REAL MADRID (3)

75:94 (16:24, 24:14, 23:31, 12:25)

Sloukas 17, Mahmutoglu 14, Gudurić 11; Ayon 23, Causeur 13, Campazzo in Thompkins po 12 ... Prepelič 3 (1/1 za tri) in 1 podaja v treh minutah, Randolph ni igral.